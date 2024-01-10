Важное 10 января 2024, 15:45 Андрей Воробьев: дома в Климовске отремонтируют с бесплатной заменой батарей после коммунальной аварии Автор фото: Антон Чернов

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Программу капитального ремонта домов подготовили в Климовске после масштабной коммунальной аварии на частной котельной, из-за которой жители остались без тепла. В первую очередь займутся подвалами и всеми инженерными сетями, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Будем капитально ремонтировать жилые дома в Климовске — программу уже подготовили», — подчеркнул он.

Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов

Подмосковный фонд капитального ремонта займется подвалами и инженерными коммуникациями, а ремонт квартир после аварии закрепят за Госжилинспекцией.

Все батареи, которые в квартирах пришлось вырезать, установят бесплатно. Андрей Воробьев

Стойка профильных служб будет работать в спортивном центре «Юность»: там можно обратиться к специалистам и заполнить заявление на ремонт.

Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов

В платеже за январь оплаты за отопление не будет. Электричество рассчитают по декабрьскому платежу.

«Также работаем над тем, чтобы сделать субсидии на тарифы ЖКХ. Сегодня прозвучало предложение заменить их единовременной выплатой. Подумаем, как сделать лучше для жителей», — добавил губернатор.

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