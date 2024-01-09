Подмосковье 09 января 2024, 15:22 Первые автобусы с детьми из Климовска отправились в оздоровительный лагерь «Литвиново» Добрынина Галина

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Три автобуса с детьми, чьи дома остались без отопления в Климовске, проводили в оздоровительный лагерь «Литвиново». Там ребята от года до 16 лет бесплатно проведут несколько дней, смогут пользоваться бассейном и боулингом, поучаствуют в спортивных мероприятиях.

Около 100 детей проведут время в Наро-Фоминске бесплатно, пока в Климовске решается проблема с отоплением жилых домов. Некоторые малыши отправились в лагерь вместе со родителями. ⁣⠀

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⁣⁣«Большое спасибо губернатору Андрею Воробьеву за такое мудрое решение. Мой 10-летний сын Даня и другие дети смогут на неделю отвлечься от всего и познакомиться со своими сверстниками», — говорит местная жительница Анна Юрчук.

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Комплекс «Литвиново» входит в десятку лучших детских лагерей России. На территории есть бассейн и боулинг. Для детей организуют досуг.

Желающие отправить детей в лагерь смогут оставить заявку на стойке соцзащиты в спорткомплексе «Юность» или в Telegram-чате «Наш Климовск» во вкладке «Детский лагерь».

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