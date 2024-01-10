Происшествия 10 января 2024, 22:30 Замглавы администрации Подольска арестовали по делу об аварии в Климовске Замглавы администрации Подольска Рязанцева арестовали на 2 месяца после аварии Freepik

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Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя главы администрации Подольска Романа Рязанцева на два месяца по делу об аварии на котельной в Климовске.Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы <…> заместителю главы администрации городского округа Подольск Московской области Рязанцеву Роману Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 9 марта 2024 года», — рассказали в ведомстве.

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Мужчину обвинили по статье о превышении должностных полномочий.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал на один месяц и 28 суток начальника котельной ЗАО «КСПЗ». Его обвинили по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как отмечал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, после коммунальной аварии в Климовске подготовили программу капитального ремонта домов. По его словам, жители могут заполнить заявление на ремонт у стойки профильных служб в спортивном центре «Юность».