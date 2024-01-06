Важное 06 января 2024, 16:49 Как возвращают тепло в дома Климовска. Главное о ситуации после аварии Жителям Климовска сделают перерасчет за тепло и компенсируют траты на свет

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Жителям микрорайона Климовск сделают перерасчеты за тепло в связи с аварийной ситуацией, заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Кроме того, по его словам, будут учтены дополнительные траты людей за потребление электроэнергии, им предоставят компенсации.

«Естественно, жителям сделают перерасчет за тепло, также учтем дополнительное потребление за электроэнергию, это тоже существенно по карману людей может ударить, поэтому мы все это включим в общую претензию к владельцам теплоснабжающей организации. Люди греются электрообогревателями и вынуждены из-за этого больше платить. Мы должны будем принять меры социальной поддержки, чтобы это компенсировать», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Вице-губернатор обратил внимание, что эта часть Подольска — бывший город Климовск — отапливается одной котельной Климовского специализированного патронного завода.

«Объект режимный, поэтому с точки зрения подготовки к зиме он нами не контролируется, а теплоснабжение людей, что для нас принципиально важно, замкнуто на эту котельную», — пояснил он.

глава городского округа Подольск Григорий Артамонов / Telegram

По предварительным данным, на котельной произошло отключение электричества, затем последовал гидроудар. Но проблема в том, что ситуацию скрыли и не вывели в Единую систему контроля теплоснабжения Московской области, где сразу видны все инциденты для их оперативного решения.

Практически сутки мы находились в неведении, получили обратную связь от жителей через соцсети, когда люди начали писать, что у них нет тепла. Администрация направила бригады, разобрались. Была проблема с тем, чтобы зайти, потому что предприятие режимное. Евгений Хромушин вице-губернатор Московской области

При выяснении всех обстоятельств ЧП выяснилось, что при запуске котельной допустили нарушение режимных параметров: было три крупных прорыва на сетях внутри самого завода, в результате практически остановилось теплоснабжение.

«Часть домов — процентов 40 — администрация успела слить, чтобы их не прихватило, остальные дома не успели, потому что температура была ниже -20 градусов, после того как мы поняли ситуацию, на заводе развернули штаб, о положении дел доложили губернатору [Андрею Воробьеву], он дал поручение ввести режим ЧС, собрать все силы с Московской области, которые сегодня здесь присутствуют», — указал Хромушин.

глава городского округа Подольск Григорий Артамонов / Telegram

В настоящее время в Климовске работают свыше 150 человек — только в бригадах, которые запускают дома. Также подключены пять предприятий, в том числе «Мытищенская теплосеть», «Подольская теплосеть» и специализированные учреждения МОСВС, которые устраняют ситуации на трассах в связи с разморозкой и подачей давления.

Генеральный план на сегодня — это основную часть домов по Климовску запустить. Думаю, что основную проблему мы сегодня в течение дня и ночи снимем. Евгений Хромушин

Вице-губернатор уточнил, что речь идет о 173 домах, включая двухэтажные и одноэтажные. На сегодняшний день в 45 из них тепло уже подали, пока с заниженными параметрами, в связи с этим запущен только один котел.

«Как только откроем больше домов, запустим второй котел. Чтобы успокоить всех жителей — сейчас с котловым оборудованием проблем нет, встречались с людьми на площади, организовали пункт горячего питания, администрация бесплатно раздает одеяла, обогреватели», — добавил Хромушин.

глава городского округа Подольск Григорий Артамонов / Telegram глава городского округа Подольск Григорий Артамонов / Telegram глава городского округа Подольск Григорий Артамонов / Telegram глава городского округа Подольск Григорий Артамонов / Telegram глава городского округа Подольск Григорий Артамонов / Telegram глава городского округа Подольск Григорий Артамонов / Telegram глава городского округа Подольск Григорий Артамонов / Telegram

Отдельно он отметил увеличение рисков из-за допнагрузки на сети электроснабжения. С учетом этого здесь мобилизовали ресурсы «Россетей» и «Мособлэнерго», чтобы в случае отключений устранять их как можно более оперативно.