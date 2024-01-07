Важное 07 января 2024, 10:24 Воробьев обратился в СК по вопросу передачи котельной в Климовске мунпредприятию

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился с просьбой в Следственный комитет выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в Климовске в эксплуатацию муниципальному предприятию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Воробьев подчеркнул, что получить в эксплуатацию котельную крайне важно, а обращения к собственнику действия не возымели. Таким образом, решить вопрос можно двумя путями: через уголовное дело или добровольно.

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«Поэтому обращаюсь в Следственный комитет, прежде всего, чтобы можно было выйти в суд для того, чтобы мы могли взять в эксплуатацию, набрать персонал и полностью провести ревизию и дальнейшие работы», — пояснил губернатор.

По его словам, ситуация продолжает оставаться непростой. Персонал здесь только рядовой, собственника и владельцев власти Подмосковья не видели, как и генерального директора.

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