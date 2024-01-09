Важное 09 января 2024, 22:48 Тепло появилось в 122 пострадавших домах Климовска — Воробьев Губернатор Подмосковья Воробьев: более чем в 120 домах Климовска запустили тепло Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области/ Константин Семенец

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперативный штаб по вопросам тепло- и электроснабжения в микрорайоне Подольска Климовске. Помимо этого, он лично побеседовал с жителями и проконсультировал их о ходе ремонтно-восстановительных работ. Из-за коммунальной аварии жители 176 домов испытали трудности с тепловым режимом. В большинстве домов теплоснабжение уже восстановили.

«С утра мы были на котельной, у нас там работают сейчас два котла. К нам приехали специалисты для того, чтобы запустить третий котел — резервный. Запускаем его в четверг. Это даст возможность поднять и температуру, и давление при запуске тепла в квартиры», — заявил Воробьев.

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По его словам, на данный момент задействованы все силы региона, специалисты работают над устранением неполадок, также оказывают помощь столичные бригады. Сейчас подключены 122 дома, волонтеры следуют поквартирному плану для выявления недочетов.

Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области/ Константин Семенец Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области/ Константин Семенец Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области/ Константин Семенец Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области/ Константин Семенец Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области/ Константин Семенец Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области/ Константин Семенец Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области/ Константин Семенец Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области/ Константин Семенец

По словам Воробьева, завтра приступят к подключению теплоснабжения к школам и детским садам.

«Всего у нас 12 таких объектов. Часть из них уже под теплом, но пока не работают. <…> Мы прекрасно понимаем, что образовательные учреждения, тем более, где учатся дети, это святое. Поэтому с завтрашнего дня начинаем подключать школы, детские сады», — сказал он.

По словам губернатора, в некоторых домах прорвало трубы. Пострадавшим предоставят выбор: получение денежной компенсации или ремонт. Факт поломки должна подтвердить инспекция. Батареи в домах поменяют бесплатно, чтобы в каждом жилище было тепло.

В Климовске работают более 200 аварийных бригад, половина из которых — электрики. Подключенные к отоплению дома поставили на особый контроль, за каждым из них закрепили отдельного человека с бригадой, контролирующей запуск электричества и теплоснабжения.

Воробьев заявил о проработке вопроса по строительству новой котельной, которая должна обеспечить теплом весь микрорайон.

«Я дал команду рассмотреть возможность возведения альтернативной котельной, чтобы в Климовске мы не зависели только от одной. Поэтому рассматриваем резервный вариант, несмотря на то, что котельная патронного завода, которая теперь будет находиться в нашей собственности, имеет запас прочности», — заявил он.

Также губернатор рассказал жителям о ситуации с тарифообразованием в Климовске. До объединения в Подольский городской округ в микрорайоне была самая дорогостоящая вода в Подмосковье. Администрация проверит это и предложит специальные тарифы.