Подмосковье 07 января 2024, 08:49 Второй котел на котельной завода в Климовске запустят в ближайшее время — Воробьев Губернатор Воробьев: аварию в Климовске допустил владелец частной котельной

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Подмосковье бросило все силы и средства, чтобы как можно скорее решить проблему и подать тепло во все квартиры микрорайона Климовск. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Двое суток работаем в Климовске — где тяжелая ситуация с отоплением. Здесь развернут оперативный штаб», — указал Воробьев.

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Губернатор обратил внимание, что аварию допустил владелец частной котельной. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий власти подключили предприятия из разных округов Подмосковья.

«Всего в Климовске 170 домов, которые остались без отопления. Вчера удалось запустить один котел», — уточнил он.

К середине дня к нему подключили дома на Заводской улице (дома 6а, 8, 14, 16, 24/1, 4, 4а, 6, 20а, 20б, 20в, 24, 10, 12, 18, 4б, 1б) и на Молодежной улице (дома: 2/3, 2/2, 2/1, 3, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 4, 6)

Вечером подали тепло также в дома на Западной улице (дома 9, 9а), Симферопольской улице (дома 4, 5), Заводской улице (дома 5, 22, 7), улица Дмитрия Холодова (дом 4), проспекте 50 лет октября (дом 4).

«В самое ближайшее время мы запустим второй котел на 20 гкал на котельной завода. Это усилит текущую мощность котельной примерно в два раза и стабилизирует параметры. После этого мы сможем дать тепло в дома третьей очереди — ожидаем это к середине дня», — пояснил губернатор.

Речь идет о домах 12, 8/9, 10, 10а на проспекте 50 лет Октября, доме 10 на Заводской улице, домах 11 и 13 на Симферопольской улице, домах 2 и 2а на Октябрьской площади, 8/9 на проспекте 50 лет Октября.

«Понимаем всю сложность ситуации. Преодоление последствий аварии — сейчас абсолютный приоритет. Делаем все возможное», — заключил Воробьев.