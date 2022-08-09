Атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) могут привести к катастрофе мирового масштаба, предупредили в Минобороны России. Даже в ООН признали обстрелы ЗАЭС актом самоубийства со стороны Украины. Но киевские власти продолжают отдавать преступные приказы, несмотря на то, что последствия затронут миллионы жизней и как минимум всю Европу.

Мировая катастрофа

В Министерстве обороны России предупредили, что обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС могут привести к мировой катастрофе.

«По масштабам радиоактивного загрязнения она значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме», — заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По данным ведомства, зона радиационного поражения составит более 5,3 тысячи квадратных километров. Она затронет Киевскую, Харьковскую, Полтавскую, Херсонскую, Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую и Винницкую области Украины, а также территории ДНР и ЛНР, приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии, Турции, Грузии, Абхазии и Румынии, включая акваторию Черного моря.

Также риску подвергнутся Южно-Украинская АЭС и хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС. Это, в свою очередь, увеличит масштабы катастрофы. Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин добавил, что особенное беспокойство также вызывает и то, что в зоне поражения окажется Днепр и другие крупные водные артерии.

Произойдет катастрофа не меньше, чем Чернобыльская, если удастся взорвать реактор. Запорожская АЭС — самая крупная в Европе, так что последствия будут еще более тяжелые. Если будет просто утечка каких-то радиоактивных веществ, Днепр разнесет это все в Черное море, будет заражена огромная территория Игорь Никулин.

Запорожская атомная электростанция

Источник фото: РИА «Новости»

Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров подчеркнул, что украинское руководство, которое отдает приказы обстреливать крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, не может не понимать всех возможных последствий своих действий.

«Наша страна и весь мир уже проходили чернобыльскую трагедию, так что я думаю, что нацисты все понимают: такие обстрелы приведут к катастрофе, которая будет коллапсом не только для Украины и прилегающих территорий, но отразится и на других странах Европы. Украинцы просто от злости дошли до того предела, до той черты, переходить которую чревато потерей миллионов жизней в округе Запорожской АЭС», — сказал он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш тоже выразил обеспокоенность действиями ВСУ в отношении Запорожской АЭС. Атаки на станцию он приравнял к самоубийству и призвал пустить на ЗАЭС экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы они могли контролировать безопасность и корректность работы предприятия.

Игорь Никулин уверен, что в присутствии экспертов МАГАТЭ украинские военные не осмелятся на преступные обстрелы. Однако попадут ли международные инспекторы на ЗАЭС — большой вопрос, заявил Сергей Гончаров. Ведь антироссийские настроения среди европейских властей могут пересилить здравый смысл.

«Если бы они на международном уровне подтвердили, что эти обстрелы приведут к мировому атомному коллапсу, украинцев поставили бы на место. А если этого не будет, это просто очередная галочка, которая потом будет работать против России», — заключил он.

Обстрелы Запорожской АЭС

Запорожская АЭС перешла под контроль российских войск в самом начале специальной операции, в первые недели марта. Вооруженные силы России взяли ядерный объект под охрану, позволив украинским сотрудникам станции продолжить работать в безопасных условиях, так как уже тогда стало известно о планах киевских властей устроить теракт на ЗАЭС.

При этом ВСУ на протяжении нескольких месяцев пытаются осуществить свои планы и обстреливают Запорожскую АЭС, подвергая смертельной угрозе десятки стран и десятки миллионов людей. В начале июля российские военные сбили украинские дроны-камикадзе, которые ВСУ отправляли в зону Запорожской АЭС. В зоне предприятия также находили неразорвавшиеся украинские снаряды.

Атаки на станцию продолжались весь июль: ВСУ били по АЭС и близлежащим территориям с беспилотников. Местные власти предупреждали, что такие обстрелы приведут к катастрофе мирового масштаба. При этом, по мнению запорожской администрации, главной целью подобных атак со стороны Украины была деморализация сотрудников ЗАЭС. Их хотели запугать, чтобы остановить работу станции и обвинить в этом Россию.

В результате обстрела 20 июля, который спровоцировал пожар, были ранены 11 сотрудников ЗАЭС, но работа станции не была нарушена, а реакторная часть станции не пострадала. В ООН по следам обстрелов лишь заявили, что не имеют достоверных сведений, которые бы подтверждали, что атаки на предприятие вела украинская сторона. При этом о катастрофических последствиях таких действий в организации не упомянули.

В начале августа украинские боевики продолжили обстрелы ЗАЭС. В результате удара по Энергодару 5 августа пострадали линии электропередач, которые подавали энергию на распределительное устройство, ответственное за безопасность реакторов атомного предприятия. Также удар повредил трубопровод с водородом, из-за чего начался пожар. Кроме того, из-за аварии более 10 тысяч жителей Запорожья остались без электричества.

Обстрелы продолжились 7 августа. По АЭС ударили ракетой «Ураган», ее фрагменты упали не более чем в 400 метрах от энергоблока. В зоне поражения оказалась территория хранилища ядерного топлива. Местные власти заявили, что ВСУ целились по системе охлаждения реакторов атомной электростанции. Российская сторона назвала такие действия украинских военных «ядерным терроризмом».

Власти Запорожья предложили МАГАТЭ ознакомиться с доказательствами того, что украинские военные обстреливают ЗАЭС и постоянно пытаются устроить провокации на предприятии, которые угрожают безопасности всей Европы. Руководство области и российские военные готовы принять миссию агентства на станции, однако пока МАГАТЭ так и не прислала экспертов. В организации якобы давно планируют поездку, но точных дат пока не назвали.