Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) власти освобожденной территории Запорожской области готовы предоставить задокументированные подтверждения фактов обстрелов ЗАЭС в Энергодаре со стороны украинских военных.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимира Рогова. Как отмечается, визит миссии МАГАТЭ ожидают в регионе.

Рогов выразил радости по поводу того, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявляет о готовности делегации МАГАТЭ посетить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

«В первую очередь мы намерены предоставить все задокументированные и зафиксированные подтверждающие факты террористических обстрелов АЭС со стороны подконтрольных Зеленскому вооруженных формирований», — отметил Рогов.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев на прошлой неделе заявил, что украинские власти провоцируют наступление техногенной катастрофы. Так он прокомментировал обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Нечаев отметил, что власти Украины нарушают резолюцию и решения генеральной конференции МАГАТЭ.