ООН не обладает пока информацией из первых рук по поводу атаки на Запорожскую АЭС со стороны украинских войск. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

«У меня нет информации из первых рук на этот счет», — ответил Хак на просьбу прокомментировать удары по Запорожской АЭС. Его слова привело РИА «Новости».

На вопросы об атаке со стороны ВСУ заместитель представителя отвечал во время брифинга.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные попытались атаковать Запорожскую АЭС. Войска ударили по территории с беспилотных летательных аппаратов. По словам Рогова, за атакой стояло желание запугать местное население, желающее воссоединиться с Россией.

Сейчас часть Запорожской области находится под контролем российской армии. Территорию освободили от украинских националистов в ходе спецоперации. Местным жителям уже начали выдавать российские паспорта. Новым главой правительства региона стал Антон Кольцов. Раньше он работал в губернаторском корпусе главы Вологодской области.