Беспилотники сбросили мины вблизи Запорожской АЭС

В ночь на 12 июля два украинских беспилотника сбросили мины вблизи Запорожской АЭС. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации Энергодара.

«Сегодня в 00:26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 миллиметра на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС», — рассказали представители ВГА Энергодара.

Обошлось без пострадавших. Повреждена кровля здания и остекление.

Тем временем член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов сообщил, что украинские войска усилили атаки по Запорожской области и предприняли попытку наступления, но она провалилась.