12 июля 2022, 06:28
Беспилотники сбросили мины вблизи Запорожской АЭС
Украинские беспилотники сбросили мины вблизи Запорожской АЭС
В ночь на 12 июля два украинских беспилотника сбросили мины вблизи Запорожской АЭС. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации Энергодара.
«Сегодня в 00:26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 миллиметра на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС», — рассказали представители ВГА Энергодара.
Обошлось без пострадавших. Повреждена кровля здания и остекление.
Тем временем член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов сообщил, что украинские войска усилили атаки по Запорожской области и предприняли попытку наступления, но она провалилась.