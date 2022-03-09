Запорожская АЭС перешла под полный контроль росийских войск

Запорожская АЭС перешла под полный контроль российских войск. В настоящее время станция работает в штатном режиме. Охранявшие ее бойцы украинской нацгвардии сдали оружие, их отпустили домой, сообщили в Росгвардии. Слова представителя процитировало РИА «Новости».

В Росгвардии рассказали, что с нацгвардией Украины проводили переговоры. Они привели к тому, что украинцы сдали оружие. Станция перешла под контроль ВС РФ. Оружие сложили около 240 человек, в том числе 50 женщин. Они подписали документы о неучастии в боевых действиях, после чего их вывезли с территории ЗАЭС и отпустили по домам.

«В настоящее время станция работает в штатном режиме, администрация объекта выполняет свои функциональные обязанности, в полном объеме осуществляется необходимый пропускной режим, станция полностью контролируются Росгвардией», — сказал представитель ведомства.

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 4 марта украинская группа диверсантов устроила провокацию на АЭС. Столкновение произошло в районе учебного тренировочного центра, который находится за периметром станции с энергоблоками. Российские вооруженные силы подавили сопротивление, станция была взята под контроль. Произошедший в результате происшествия пожар был потушен.