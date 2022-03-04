Украинский пограничник рассказал о планах нацистов взорвать АЭС в Запорожье

Украинские нацисты готовились к теракту на АЭС в Запорожской области. Лишь своевременное вмешательство со стороны российских вооруженных сил помогло предотвратить катастрофу. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил сотрудник пограничной службы Украины Александр Диденко.

«Думаю, что они легко и просто могли бы, несмотря на то, что там мирные люди, совершить то, что не сделал бы любой военнослужащий, — просто взорвать ее за собой», — заявил Диденко.

Он добавил, что националисты зачастую расстреливают мирных жителей и украинских военнослужащих.

Диденко вместе с 20 сослуживцами перешел границу и попросил убежища у российской стороны.

Инспекция ядерного регулирования Украины подтвердила, что Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных.

Ночью на станции произошел пожар, который удалось быстро нейтрализовать, радиационный фон находится в норме.