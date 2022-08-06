Более 10 тысяч жителей Запорожской области остались без света после удара ВСУ
Более 10 тысяч человек остались без электричества после обстрела Запорожской АЭС со стороны украинских войск. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
«Свыше 10 тысяч людей без электричества, два района обесточены. [Восстановление] — это дело самого ближайшего времени. Думаю, ночью может появиться [электричество]», — привел слова Рогова ТАСС.
В результате атаки повредилась и гражданская инфраструктура, уточнил глава ВГА Евгений Балицкий. По его информации, под обстрелы попали весь гаражей, три машины и силовая линия трансформаторной подстанции. Данные о возможных пострадавших пока уточняют.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ трижды ударили из артиллерии по территории Запорожской АЭС и города Энергодар. Всего украинские военные выпустили 20 снарядов калибра 152 миллиметра. Снаряды запускали с огневых позиций в районе поселка Марганец. Оборонное ведомство призвало мировое сообщество осудить преступные действия киевского режима.