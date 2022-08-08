МАГАТЭ запланировало визит инспекторов на Запорожскую АЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш совместно с МАГАТЭ готовит визит инспекторов организации на Запорожскую АЭС, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик в ходе очередного брифинга. Его слова передал ТАСС.

«Генеральный секретарь в тесном контакте работает с МАГАТЭ и поддерживает организацию всеми возможными способами», — заявил Дюжаррик.

Представитель главы ООН отметил, что во всемирной организации обеспокоены ситуацией вокруг атомной станции и тем, что она снова может стать целью ударов. Инспектора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны выяснить, что происходит на станции.

«МАГАТЭ ведет обсуждение со сторонами относительно визита на станцию. Мы готовы оказать любую поддержку со своей стороны, чтобы визит осуществился. Генеральный секретарь ясно заявил, что мы полностью поддерживаем эту идею и усилия МАГАТЭ по созданию условий для стабилизации станции», — заявил Дюжаррик.

Делегации МАГАТЭ предоставят незамедлительный доступ на АЭС, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он отметил, что местные власти заинтересованы в пресечении ядерного терроризма со стороны киевского режима.