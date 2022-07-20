Украина атаковала Запорожскую АЭС

Украинские военнослужащие попытались атаковать Запорожскую АЭС ударом с беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Ударные беспилотники террористов Зеленского атаковали Запорожскую АЭС», — написал он.

Рогов уточнил, что нацисты послали на атаку АЭС три дрона-камикадзе.

«Беспилотники оказались снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте», — добавил член совета ВГА.

По мнению Рогова, атака ВСУ является местью и попыткой запугать мирных жителей Запорожской области, которые хотят воссоединиться с Россией.

«У украинских карателей ничего не получится — референдум пройдет, а безопасность жителей обеспечат армия России, Росгвардия и полиция», — заключил он.

Ранее Рогов рассказывал, что Украина проводила на Запорожской АЭС запрещенные эксперименты с ядерными материалами, писал RT.