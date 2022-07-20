Украина атаковала Запорожскую АЭС
Член ВГА Запорожья Рогов сообщил о попытке ВСУ атаковать Запорожскую АЭС беспилотниками
Украинские военнослужащие попытались атаковать Запорожскую АЭС ударом с беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
«Ударные беспилотники террористов Зеленского атаковали Запорожскую АЭС», — написал он.
Рогов уточнил, что нацисты послали на атаку АЭС три дрона-камикадзе.
«Беспилотники оказались снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте», — добавил член совета ВГА.
По мнению Рогова, атака ВСУ является местью и попыткой запугать мирных жителей Запорожской области, которые хотят воссоединиться с Россией.
«У украинских карателей ничего не получится — референдум пройдет, а безопасность жителей обеспечат армия России, Росгвардия и полиция», — заключил он.
Ранее Рогов рассказывал, что Украина проводила на Запорожской АЭС запрещенные эксперименты с ядерными материалами, писал RT.