Украинские артиллеристы продолжили обстреливать Запорожскую АЭС, не осознавая последствий. В случае аварии произойдет глобальная техногенная катастрофа, предупредил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, сообщило РИА «Новости».

«В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме», — сказал военный.

Зона радиационного заражения превысит 5,3 тысячи квадратных километров, и в нее попадут Киевская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Одесская, Николаевская, Кировоградская, Херсонская и Винницкая области, Донбасс, приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии.

Черное море и пролив Босфор станут непригодны для судоходства, пострадают воды Турции, Абхазии, Грузии, Болгарии и Румынии. Михаил Мизинцев заметил, что в соответствии с международным правом атаки Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС можно расценить как ядерный терроризм.