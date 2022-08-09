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    09 августа 2022, 06:06

    Обстрелы Запорожской АЭС приведут к глобальной катастрофе — Минобороны

    Мизинцев предупредил, что обстрелы Запорожской АЭС приведут к техногенной катастрофе

    Екатерина Виславская

    Украинские артиллеристы продолжили обстреливать Запорожскую АЭС, не осознавая последствий. В случае аварии произойдет глобальная техногенная катастрофа, предупредил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, сообщило РИА «Новости».

    Обстрелы Запорожской АЭС приведут к глобальной катастрофе — Минобороны

    «В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме», — сказал военный.

    Зона радиационного заражения превысит 5,3 тысячи квадратных километров, и в нее попадут Киевская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Одесская, Николаевская, Кировоградская, Херсонская и Винницкая области, Донбасс, приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии.

    Черное море и пролив Босфор станут непригодны для судоходства, пострадают воды Турции, Абхазии, Грузии, Болгарии и Румынии. Михаил Мизинцев заметил, что в соответствии с международным правом атаки Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС можно расценить как ядерный терроризм.