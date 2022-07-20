Украинские власти не оставили попыток устраивать провокации на объектах атомной энергетики страны, которые угрожают их безопасности. Недавняя атака на Запорожскую АЭС могла привести к техногенной катастрофе.

В Минобороны РФ напомнили, что 18 июля украинские националисты нанесли удар по территории АЭС при помощи двух беспилотных летательных аппаратов типа «камикадзе». Один из БПЛА уничтожили на подлете к станции.

«Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы», — подчеркнули в российском ведомстве.

Минобороны в очередной раз призвало ООН, МАГАТЭ и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять необходимые меры, чтобы не допустить провокации на объектах радиационной опасности Украины.

В ООН заявляли, что не обладают информацией из первых рук об атаке на АЭС.