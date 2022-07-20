Атака ВСУ на Запорожскую АЭС могла спровоцировать техногенную катастрофу — Минобороны
Минобороны РФ: атака ВСУ на Запорожскую АЭС могла спровоцировать техногенную катастрофу
Украинские власти не оставили попыток устраивать провокации на объектах атомной энергетики страны, которые угрожают их безопасности. Недавняя атака на Запорожскую АЭС могла привести к техногенной катастрофе.
В Минобороны РФ напомнили, что 18 июля украинские националисты нанесли удар по территории АЭС при помощи двух беспилотных летательных аппаратов типа «камикадзе». Один из БПЛА уничтожили на подлете к станции.
«Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы», — подчеркнули в российском ведомстве.
Минобороны в очередной раз призвало ООН, МАГАТЭ и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять необходимые меры, чтобы не допустить провокации на объектах радиационной опасности Украины.
В ООН заявляли, что не обладают информацией из первых рук об атаке на АЭС.