Минобороны России заявило о новом акте ядерного терроризма на Запорожской АЭС 7 августа

Минобороны России назвало происшествие на Запорожской АЭС 7 августа «новым актом ядерного терроризма». По данным оборонного ведомства, он совершен Украиной «для создания гуманитарной катастрофы» в Херсонской и Запорожской областях.

«Седьмого августа режимом Зеленского совершен новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях», — констатировали в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что украинские подразделения 44-й артиллерийской бригады обстреляли АЭС около 12:40 из района населенного пункта Марганец. В результате оказалась повреждена высоковольтная линия «Каховская», обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области.

«На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии», — добавили в министерстве.

Пожарные справились с задымлением. Мощность двух энергоблоков Запорожской АЭС снизили до 500 МВт, чтобы предотвратить нарушение ее работы.