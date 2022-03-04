Запорожская АЭС продолжила работу в нормальном режиме

Запорожская атомная электростанция продолжает работу в нормальном режиме, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом он сообщил на заседании СБ ООН.

После пожара, по его словам, работа АЭС продолжилась.

«С технической точки зрения мы полагаем, что работа продолжается в нормальном режиме», — процитировала РИА «Новости» слова Гросси.

До этого Гросси в ходе пресс-конференции заявил, что все системы безопасности шести реакторов на АЭС в Запорожской области не пострадали. Также, по его словам, было выброса радиоактивного материала.

Ночью 4 марта стало известно о пожаре на территории Запорожской АЭС. Возгорание случилось не на самой атомной станции, а в учебно-тренировочном комплексе, отметила государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. Пожар удалось ликвидировать. По предварительной информации, пострадавших при происшествии нет.

Как уточнило международное агентство МАГАТЭ, пожар не повредил основное оборудование станции.

Радиационный фон на АЭС остался в пределах нормы, заявляли власти Запорожья. Из сообщения следует, что угрозы жизни и здоровью населения нет.