Трудности отходов. Тонны плутония и обогащенного урана на Запорожской АЭС нельзя связать с ядерным оружием

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что на Запорожской АЭС хранятся 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана. Украинская сторона все отрицает, но пускать представителей МАГАТЭ к себе не торопится. Опасности нет в любом случае — у Украины нет инфраструктуры, чтобы сделать из ядерных отходов оружие, а саму АЭС контролируют российские военные.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции находятся 30 тысяч килограммов плутония и 40 тысяч килограммов обогащенного урана.

На официальном сайте МАГАТЭ сказано, что организация хочет посетить Запорожскую АЭС из-за того, что она находится под контролем российских военных, «чтобы убедиться, что 30 тысяч килограммов плутония и 40 тысяч килограммов обогащенного урана хранятся там и не были переданы на другие нужды».

Как заявил Гросси в разговоре с Bloomberg, основная проблема визита на Запорожскую АЭС заключается в том, что она находится в непосредственной близости к зоне боевых действий.

Многие СМИ восприняли информацию, что на Запорожской АЭС — самой большой в Европе — находятся десятки тонн плутония и отработанного урана, как свидетельство возможной работы Украины над созданием ядерного оружия. Украинское государственное предприятие «Энергоатом», которое управляет АЭС, опровергло это.

В официальном Telegram-канале компании заявили, что на территории станции есть только так называемые тепловыделяющие сборки — это ядерное топливо, которое есть на любой АЭС в мире. Веществ, которые подходят для выработки ядерного оружия в Запорожье, по данным Энергоатома, нет.

С 9 марта станция находится под полным контролем российских военных и охраной Энергоатома, который управляет АЭС, так что никакой опасности нет. Уровень радиации находится в норме.

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Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар

Мэр Энергодара, где и находится Запорожская АЭС, призывал население не препятствовать российским военным и заверил, что на атомном предприятии работа продолжается в штатном режиме. В самом Энергоатоме подчеркивали, что российские военные не вмешиваются в работу электростанции, весь украинский коллектив сохранен.

Угрозы нет

Как объяснил «360» инженер-физик Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский, слова Гросси о наличии плутония и урана на украинском предприятии могли неправильно интерпретировать.

«На Запорожской АЭС расположено так называемое сухое хранилище отработавшего ядерного топлива, то есть все ядерные отходы, которые произвела АЭС за время работы — а там шесть реакторов, — они и содержат это количество плутония. Но чтобы этот плутоний выделить, нужно построить химическое предприятие», — заявил он.

Таких предприятий в Запорожье нет. Без них сделать плутоний ядерным материалом, который мог бы использоваться в военных целях, невозможно, уверен Ожаровский. То же касается и урана — без соответствующей переработки, которая требует колоссальной инфраструктуры, он не может использоваться как основа для ядерного оружия.

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Любая АЭС, подчеркнул Ожаровский, работает на урановом топливе, а значит, в хранилищах как свежего, так и отработанного топлива, есть уран.

Конечно, никаких оружейных материалов на Запорожской атомной станции нет Андрей Ожаровский.

При этом сейчас МАГАТЭ — единственная в мире организация, которая занимается контролем атомной энергетики.

«МАГАТЭ контролирует именно ядерные материалы, у них мандат — это Договор о нераспространении ядерного оружия. По нему МАГАТЭ должно вести учет и контроль, чтобы какая-нибудь страна, например, Северная Корея, Индия или Пакистан, втихаря случайно не сделала ядерное оружие из тех материалов, которые есть на любой атомной станции», — заключил Ожаровский.