Минобороны: ВСУ выпустили 20 снарядов по Запорожской АЭС

Украинские войска обстреляли территорию Запорожской АЭС и города Энергодар. Всего ВСУ выпустили 20 снарядов, сообщило Минобороны России.

«Украинские вооруженные формирования осуществили три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар. В общей сложности было выпущено 20 снарядов калибра 152 миллиметра», — написало оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

Как уточнило министерство, войска вели обстрелы с 16:20 до 17:24 в пятницу, 5 августа. Огонь открыло одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ. Военные запускали снаряды с огневых позиций в районе поселка Марганец. Населенный пункт находится на противоположном берегу Кременчугского водохранилища.

«В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Кроме того, поврежден водородопровод из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода», — заявили в Минобороны.

Аварийные службы уже справились с огнем. В ведомстве подчеркнули, что снаряды могли попасть в масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию. Это привело бы к более серьезному пожару и возможной радиационной аварии. Минобороны призвало международные организации осудить преступные действия киевского режима.