АЭС Энергодара снова попала под атаку беспилотников

Сегодня Вооруженные силы Украины атаковали Запорожскую АЭС при помощи трех дронов-камикадзе. Их мощность достигала нескольких килограммов тротила.

Как рассказали в РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Энергодара, атака не стала первой на этой неделе. В понедельник, 17 июля, из-за нападения украинских дронов пострадали 11 сотрудников электростанции.

«При атаке на Запорожскую АЭС в понедельник были ранены 11 сотрудников, четыре из них сейчас в тяжелом состоянии. По ситуации на сегодня пока данных о пострадавших нет», — заявили в администрации.

Ранее об атаке сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. По его мнению, это стало местью и попыткой запугать мирных жителей Запорожской области, которые хотят воссоединиться с Россией.