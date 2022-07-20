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    20 июля 2022, 17:33

    АЭС Энергодара снова попала под атаку беспилотников

    Власти Энергодара заявили об 11 пострадавших при атаке дронов на АЭС

    Александра Перепечаева

    Сегодня Вооруженные силы Украины атаковали Запорожскую АЭС при помощи трех дронов-камикадзе. Их мощность достигала нескольких килограммов тротила.

    Как рассказали в РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Энергодара, атака не стала первой на этой неделе. В понедельник, 17 июля, из-за нападения украинских дронов пострадали 11 сотрудников электростанции.

    «При атаке на Запорожскую АЭС в понедельник были ранены 11 сотрудников, четыре из них сейчас в тяжелом состоянии. По ситуации на сегодня пока данных о пострадавших нет», — заявили в администрации.

    Ранее об атаке сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. По его мнению, это стало местью и попыткой запугать мирных жителей Запорожской области, которые хотят воссоединиться с Россией.