Делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) незамедлительно предоставят доступ к Запорожской АЭС. Такое обещание дал член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

«Мы благодарны главе МАГАТЭ за пусть и несколько запоздалую, реакцию на обстрел боевиками Зеленского атомной станции и готовы предоставить миссии во главе с ним незамедлительный доступ к объекту», — сказал Рогов в разговоре с РИА «Новости».

По его словам, местные власти заинтересованы в том, чтобы украинские националисты прекратили пытаться поставить мир на грань новой техногенной катастрофы. Член главного совета ВГА призвал МАГАТЭ пресечь ядерный терроризм со стороны киевского режима.

Как отметил Рогов, сейчас визит делегации на Запорожскую АЭС блокирует украинская сторона. Он пояснил, что Украина не хочет, чтобы мир узнал о запрещенных экспериментах, которые власти страны проводили еще до спецоперации.

«Визит МАГАТЭ также положит конец всем инсинуациям Киева, который обвиняет в обстрелах АЭС российскую сторону. У нас собрана вся доказательная база относительно того, когда и каким оружием украинские военные наносили удары по территории атомной станции», — заявил Рогов.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об обеспокоенности из-за обстрела Запорожской АЭС.