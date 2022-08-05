ВСУ обстреляли территорию Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Запорожской АЭС, после чего там начался пожар. Об этом заявили в пресс-службе временной администрации Энергодара.

По данным властей города, оказались оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт. Оно необходимо для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков атомной электростанции, написал «Интерфакс».

Члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что возгорание ликвидируют сотрудники МЧС. Он также опубликовал в своем Telegram видео и фото последствий обстрела АЭС.

Фото: t.me/vrogov

Запорожская АЭС является самой крупной атомная электростанцией в Европе. На ее территории расположено шесть энергоблоков.

Накануне замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий предупредил о том, что украинские военные могут устроить провокации на ядерных объектах.