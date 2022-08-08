Генсек ООН осудил атаки на Запорожскую АЭС
Генсек ООН Гутерреш осудил атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Удары по Запорожской АЭС самоубийственны, их нужно прекратить. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
«Атаки на АЭС — самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ получила доступ к станции. И мы надеемся, что оно сможет использовать свои компетенции», — сказал Гутерреш во время пресс-конференции в Токио. Его процитировало РИА «Новости».
Как ранее заявили власти Энергодара, украинские военные в ночь на воскресенье из РСЗО «Ураган» нанесли удар по Запорожской АЭС, ракетный двигатель и осколки упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Если в результате обстрелов здание Запорожской АЭС будет повреждено, то жизням сотен тысяч жителей Украины, других стран Европы, а также Азии, может угрожать опасность.
Российские военные с марта 2022 года контролируют ЗАЭС. МИД РФ говорили, что взятие под охрану электростанции оправданно. Это нужно, чтобы не допустить утечки радиоактивных и ядерных материалов.