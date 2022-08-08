Генсек ООН осудил атаки на Запорожскую АЭС

Удары по Запорожской АЭС самоубийственны, их нужно прекратить. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Атаки на АЭС — самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ получила доступ к станции. И мы надеемся, что оно сможет использовать свои компетенции», — сказал Гутерреш во время пресс-конференции в Токио. Его процитировало РИА «Новости».

Как ранее заявили власти Энергодара, украинские военные в ночь на воскресенье из РСЗО «Ураган» нанесли удар по Запорожской АЭС, ракетный двигатель и осколки упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Если в результате обстрелов здание Запорожской АЭС будет повреждено, то жизням сотен тысяч жителей Украины, других стран Европы, а также Азии, может угрожать опасность.

Российские военные с марта 2022 года контролируют ЗАЭС. МИД РФ говорили, что взятие под охрану электростанции оправданно. Это нужно, чтобы не допустить утечки радиоактивных и ядерных материалов.