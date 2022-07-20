Пожар на Запорожской АЭС потушили

В Запорожской области потушили пожар, который начался на местной АЭС. Об этом заявили в военно-гражданской администрации региона, уточнил RT в своем Telegram-канале.

В больницу доставили 11 человек, которые пострадали из-за атак на Запорожскую АЭС украинскими военнослужащими.

По станции пытались нанести удар беспилотники. Украинские националисты послали три дрона-камикадзе, снаряженных боевыми головками со взрывчатым веществом.

В ВГА Запорожья назвали произошедшее местью ВСУ. Украинская сторона пытается запугать мирное население области, которое выступает за воссоединение с Россией.