Развитие региона и новые инвестиционные проекты: что дал Московской области второй день ПМЭФ

Второй день Петербургского международного экономического форума был очень продуктивным для Подмосковья. Губернатор региона Андрей Воробьев заключил почти два десятка соглашений, которые помогут развитию области, создадут новые рабочие места и помогут сделать жизнь лучше.

Красота и здоровье

В городском округе Протвино запустят новое производство косметики «Аравия», там будут выпускать крема, маски, тоники, жидкое мыло, косметику для волос и тела, а также антисептики. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение с компанией «Новые технологии».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Новые технологии» Олег Востриков на ПМЭФ 2022

По программе поддержки для компаний, занимающихся импортозамещением, «Новые технологии» получат в долгосрочную аренду участок земли в 2,4 Га за символическую плату в один рубль. К 2025 году будут готовы новые производственные линии, которые обеспечат 170 рабочих мест для жителей Протвина.

В Подмосковье локализуют производство препаратов для лечения онкологических заболеваний. Этим займется индийская компания ООО «Эдвансд Трейдинг», реализовывать проект будут по схеме R&D («производство + лаборатория»), предположительно, в особой экономической зоне «Дубна».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Эдвансд Трейдинг» Раджеш Шарма на ПМЭФ 2022

Импортные лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний из США и Европы заменят отечественными в кратчайшие сроки, заявил генеральный директор «Эдвансд Трейдин» Раджеш Шарма. Компания обеспечит не менее 150 новых рабочих мест со средней зарплатой в 100 тысяч рублей.

На втором этапе индийская компания создаст предприятие по химическому синтезу фармсубстанций, завершить проект планируют в начале 2027 года. К этому времени появится еще 500 рабочих мест для жителей региона. В дальнейшем, по словам Раджеша Шармы, могут начать производить препараты для лечения орфанных заболеваний.

Туризм и транспорт

Подмосковье будет развивать внутренний туризм в регионе в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Соответствующее соглашение Андрей Воробьев подписал с генеральным директором корпорации «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым.

Проект поможет раскрыть потенциал региона, создать современную, комфортную и доступную инфраструктуру как для внутреннего туризма, так и для въездного. Инвесторы вместе с «Туризмом.РФ» уже создают и модернизуют гостиничные проекты в Химках, Дмитровском и Одинцовском городских округах.

К концу года в Подмосковье появится приложение «Транспорт Подмосковья», над созданием которого работает ООО «Датапакс». С помощью приложения жители региона смогут строить оптимальные маршруты, отслеживать перемещение общественного транспорта и время до его прибытия на нужную остановку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель совета директоров ООО «Датапакс» Андрей Черемных на ПМЭФ 2022

Приложение уже сейчас работает в тестовом режиме, в нем отображается расписание движения транспорта, а каждый желающий может оставить отзыв о работе инфраструктуры. Также в приложении появится сервис «Нам по пути», в котором пассажиры смогут вызывать автобус по требованию.

Сельское хозяйство и агропром

Также губернатор подписал соглашение с компанией «Ильинский квартал» о расширении ресторана Biologie. Для этого в Рузском городском округе создадут экологичное фермерское хозяйство, где будут производить сыры, сливки, творог, куриные и перепелиные яйца, мясо кур, фрукты и овощи. Также появится сеть точек продажи фермерской продукции и рекреационная агротуристическая структура на базе фермерских хозяйств.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и основательница ресторана Вiоlоgiе, шеф-повар, обладательница двух звезд Мiсhеlin Екатерина Рожкова на ПМЭФ 2022

Благодаря расширению ресторана в Рузе появится 40 постоянных и от 50 до 60 сезонных рабочих мест. Проект будет готов к 2024 году.

В Коломенском городском округе по проекту ООО «Агрофирма „Партнер“» построят агрокомплекс, который будет развивать современное высокотехнологичное семеноводство в Подмосковье. Там будут производить семена овощных культур собственной селекции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Агрофирма „Партнер“» Василий Болокин-Мечталин на ПМЭФ 2022

Компания создаст более 300 новых рабочих мест со средней зарплатой выше 40 тысяч рублей. Окончательно готов проект будет к 2030 году, а первую очередь агрокомплекса уже ввели в эксплуатации. Также агрофирма «Партнер» учредила стипендию имени Болотова в Тимирязевской академии, лучшие студенты проходят практику на предприятии компании.

Второй агропромышленный проект появится в Щелкове. Там компания «Щелково Агрохим» построит завод по выпуску готовых форм пестицидов и действующих веществ для гербицидов, которые сейчас закупают в Китае, Индии и Европе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов на ПМЭФ 2022

Первая часть проекта предполагает производство действующий веществ для гербицидов. Во второй части «Щелково Агрохим» планирует полностью автоматизировать производство фунгицидов, чтобы ежегодно выпускать 20 тысяч тонн продукции.

Финансы и газ

В рамках второго дня ПМЭФ Андрей Воробьев заключил соглашение с ВТБ, банк предоставит финансовое сопровождения проектов в регионе, а также поможет в вопросах взаимодействия в социальных сферах. Кроме всего прочего ВТБ предложит индивидуальные сервисы, разработанные специально для жителей Подмосковья.

Изменения позволят улучшить условия ипотечного кредитования и программу социальной ипотеки, подчеркнул Воробьев. Также ВТБ запустит комплексный подход к банковскому обслуживанию в Московской области и поможет реализовать инвестиционный потенциал региона и его предприятий.

В особой экономической зоне «Кашира» постоят комплекс по сжижению природного газа. Об этом на ПМЭФ Андрей Воробьев договорился с председателем правления ПАО «Новатэк» Леонидом Михельсоном.

Оборудование для производства будет поставлять ПАО «Криогенмаш», а в будущем «Новатэк» в рамках проекта «Малотоннажное СПГ» планирует построить 10 АЗС на четырех трассах Подмосковья, которые обеспечат еще 100 рабочих мест.

Под проект «Новатэка» выделят 3,4 гектара земли, производственный комплекс обеспечит 19 новых рабочих мест и будет производить 14 тысяч тонн сжиженного газа в год. Объект планируют ввести в эксплуатацию в конце 2023 года.

Наука и технологии

В городском округе Черноголовка появится новый научно-исследовательский центр. Проект для него разработала крупнейшая компания по производству химической защиты для растений АО «Фирма „Август“». Основная цель — создать новые эффективные химические средства защиты растений на замену импортным. В будущем продукция компании попадет не только на российский рынок, но и пойдет на экспорт.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор АО «Фирма „Август“» Михаил Данилов на ПМЭФ 2022

Компания выделит 3,37 миллиарда рублей в качестве инвестиций, а правительство Московской области предоставит два земельных участка по программе «Земля за один рубль». Благодаря этому в Подмосковье появится порядка 200 новых рабочих мест со средней зарплатой 120 тысяч рублей. Проект будет готов к третьему кварталу 2025 года.

В Дубне создадут новый центр обработки информации (ЦОД) по проекту компании «Надежный цифровой сервис данных». Андрей Воробьев подписал соглашение с заместителем генерального директора по экономическим вопросам компании «Концерн Монарх» Тиграном Цатуряном.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и заместитель гендиректора по экономическим вопросам компании «Концерн Монарх» Тигран Цатурян на ПМЭФ 2022

Цель проекта — консолидировать вычислительные ресурсы и средства хранения данных в коммерческом ЦОД. Для этого выделят пять инвестиционных миллиардов. В особой экономической зоне «Дубна» есть вся необходимая инфраструктура, а также электрические мощности.

Центр займет 20 тысяч квадратных метров и обеспечит 70 новых рабочих мест с зарплатой от 100 тысяч рублей. За восемь лет работы проекта бюджет региона пополнится на 2,4 миллиарда рублей.

Особые экономические зоны

В Подмосковье продолжат развивать особую экономическую зону (ОЭЗ) «Кашира» — Андрей Воробьев подписал соглашение с ООО «Управляющая компания „Кашира-Парк“», которая займется строительством новых промышленных площадок и научно-исследовательских комплексов. Проект обеспечит региону 1530 новых рабочих мест.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Управляющая компания „Кашира-Парк“» Дмитрий Зубов на ПМЭФ 2022

Особенностью ОЭЗ станет специализация на импортозамещении. Площадка с надежными системами электроснабжения повысит инвестиционную привлекательность региона. Уже сейчас у проекта есть пять инвесторов — компании «Агрокультура Групп», «Префабрика АГ», «Пластос», «Новатэк-СПГ топливо Кашира» и «Кератех». Они выделили 6,5 из 24 необходимых миллиардов инвестиций.

Особая экономическая зона «Максимиха» в Домодедовском городском округе будет развиваться при участии одноименного промышленно-производственного кластера, а также «ВТБ Недвижимость» и мультимодального центра «Усады». Губернатор Андрей Воробьев подписал соответствующее соглашение с представителями компаний.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, генеральный директор ООО «Мультимодальный центр „Усады“» Евгений Стуров, генеральный директор ООО «ППК Косино» Андрей Филатов и генеральный директор ООО «ВТБ Недвижимость» Олег Барков на ПМЭФ 2022

«ВТБ Недвижимость» повышает инвестиционную привлекательность ОЭЗ «Максимиха». Центр «Усады» планирует развивать логистическую деятельность, сейчас это современный терминально-логистический хаб, который при поддержке подмосковного правительства расширится до 145 гектаров. Благодаря этому новым резидентам ОЭЗ будет доступна дешевая и скоростная железнодорожная логистическая сеть, а также 446 новых рабочих мест для жителей региона.

Индустриальные парки и коворкинги

Также в Подмосковье появятсяпять индустриальных парков — «Шереметьево», «Красная поляна», «Кобяково», «Бутынь», «Часцы». Заниматься этим будет ООО «Кластер Шереметьево» на участках в 314 гектаров, которые принадлежат ПАО «Черкизово». К концу реализации проекта в 2030 году в регионе появится 12 тысяч рабочих мест со средней зарплатой в 70 тысяч рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Кластер Шереметьево» Александр Гутекулов на ПМЭФ 2022

По словам генерального директора компании Александра Гутекулова, резиденты новой многофункциональной зоны получат современные производственные и складские зоны, зоны делового управления, общественного питания, гостиниц, торговли и другие.

После завершения проекта ИП «Шереметьево» в 2024 году создадут 2450 рабочих места, в ИП «Красная поляна» — 3,8 тысячи рабочих мест к 2026 году. Оба проекта располагаются в городском округе Лобня. В Одинцовском городском округе к 2028 году будет 2552 новых рабочих места на ИП «Кобяково», 751 рабочее место в ИП «Бутынь» к 2030 году и 2371 рабочее место в ИП «Часцы» к 2029 году.

Благодаря сотрудничеству Московской области с холдингом «Строительный Альянс» в Жуковском появится цифровой промышленный коворкинг. Офисы компаний, склады и производства смогут комфортно разместиться на одной территории, это даст региону пять тысяч новых рабочих мест.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и первый зампред руководителя холдинга «Строительный альянс» Артем Петрухин на ПМЭФ 2022

Визитной карточкой коворкинга станет паковая зона с уличными кофейнями. Через пять лет в новом коворкинге в Жуковском не только обустроят удобные площади для малого и среднего бизнеса, но и предоставят готовую инфраструктуру и даже образовательные пространства для жителей региона.

Строительство и материалы

В Серпухове появится новый завод по производству лифтов. Губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение с главой ООО «Серпуховский лифтостроительный завод» Евгением Чепепниным. Компания будет производить пассажирские, грузовые и больничные лифты, а также кабины, двери шахты, лебедки и станции управления и со временем заместит импортные подъемники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Серпуховский лифтостроительный завод» Евгений Черепнин на ПМЭФ 2022

Предприятие планируют перезапустить с новым производственным корпусом на 48 тысяч квадратных метров, а также испытательной башней высотой 93 метра. Первую очередь производства хотят запустить уже к концу 2022 года, а к 2025-му завод сможет выпускать до 12 тысяч лифтов в год. В Серпухове благодаря проекту появится порядка 500 новых рабочих мест.

В Богородском городском округе компания ООО «АтласМаш» построит металлообрабатывающий и станкостроительный комплекс. На трех гектарах в Старой Купавне появятся современные корпуса сборки оборудования для переработки пластиковых отходов, а также древесины и крупногабаритных отходов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Атласмаш» Юрий Таперов на ПМЭФ 2022

Раньше мусороперерабатывающие заводы закупали только импортное оборудование. Правительство Московской области выделит компании участок земли в аренду за один рубль — недалеко от действующего производства.

Уже в конце 2022 года в Подмосковье начнутся работы по строительству производственно-логистического комплекса и R&D-центра по исследованию эластомеров и подготовке профильных кадров. Этим займется ведущий производитель резинотехнических изделий ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений» (УЗЭУ).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений» (УЗЭУ) Денис Пильников на ПМЭФ 2022

Производство будет специализироваться на выпуске высокоточных и высокотехнологичных изделий РТИ. Сейчас под проект выбирают земельный участок на котором развернут производственный комплекс площадью 10 тысяч «квадратов», R&D-центр, а также логистическую инфраструктуру. Средняя зарплата работников компании составит 60 тысяч рублей.

Сотрудничество регионов

Еще одно соглашение, которое Андрей Воробьев заключил 16 июня на ПМЭФ, устанавливает план по совместному развитию конкуренции Московской, Тверской и Тульской областями. Также документ подписал и глава Федерльного антимонопольного агентства (ФАС) Максим Шаскольский.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава ФАС Максим Шаскольский на ПМЭФ 2022

Регионы совместно будут создавать условия для эффективной работы торговых рынков, повышения инвестиционной активности и уровня конкуренции в закупках на всех уровнях. Особое внимание уделят повышению прозрачности работы органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Помощь Донбассу

Подмосковье поможет Донецкой Народной Республике восстанавливать школы и дороги. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава ДНР Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве и развитии внешне-экономических связей на территории Новоазовского и Тельмановского районов ДНР.

Андрей Воробьев подчеркнул. что подмосковные специалисты уже работают на восстановление инфраструктуры в республике, особенное внимание уделят дорожно-транспортной сети, так как от нее напрямую зависят все остальные сферы жизни.

«Ключевая задача — сделать так, чтобы к 1 сентября восстановить школы и социальные объекты, разобраться с дорогами и там внести свою лепту», — заявил он.

Кроме того, Московская область будет развивать сотрудничество с ДНР в целях оказания гуманитарной, финансовой и иной помощи. Также республику поддержат в вопросах координации работы органов власти, подготовки законодательной базы и методической работе и других сферах.