Андрей Воробьев: Подмосковье поможет восстановить школы и дороги в ДНР

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава ДНР Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве и развитии внешне-экономических связей Московской области и Донецкой Народной Республики на ПМЭФ-2022. Стороны направят усилия на восстановление инфраструктуры и реализацию проектов на территории Новоазовского и Тельмановского районов ДНР.

«Мы сегодня подписали соглашение с Донецкой Республикой. На самом деле наши специалисты уже продолжительное время работают, и ключевая задача — сделать так, чтобы к 1 сентября восстановить школы и социальные объекты, разобраться с дорогами и там внести свою лепту», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он назвал заключение договора «формализацией», пояснив, что сотрудничество региона с ДНР «и сейчас, и до событий» — регулярное и постоянное.

Андрей Воробьев добавил, что по согласованию с Денисом Пушилиным акцент сделан на приведение в порядок дорог, поскольку «тема сообщения, дорог влияет на качество здравоохранения, образования».

«Мы все видим: непросто все происходит и в Луганске, и в Донецке, но вместе с тем жизнь требует от нас максимального содействия тем, кто оказался в сложной ситуации. Я знаю, что команда Дениса [Пушилина] работает очень слаженно, и Народный фронт тоже выполняет миссию и волонтерскую, и взаимодействия с регионами России», — отметил глава Московской области.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил профессионализм команды Московской области и поблагодарил власти и жителей региона за ощутимую поддержку.

«Дорожная карта составлена, утверждена, задач достаточно много. Они непростые, но, судя по тому, как все развивается, все будет в соответствующем качестве», — резюмировал Пушилин.

Согласно договору, стороны «с целью установления дружеских связей, многостороннего партнерства и внешнеэкономических отношений» займутся развитием сотрудничества в вопросах оказания гуманитарной и финансовой помощи, а также иной поддержки.

Кроме того, сотрудничество предусматривает содействие в вопросах координации работы органов публичной власти, подготовки нормативных актов и методическую помощь по всем сферам и направлениям сотрудничества, в том числе взаимные консультации, обмен делегациями, совместные конференции, совещания и другие мероприятия, направленные на укрепление связей.