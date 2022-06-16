ВТБ и правительство Московской области подписали соглашение о сотрудничестве

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ВТБ и правительство Московской области заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Соглашение предусматривает как финансовое сопровождение проектов региона, так и взаимодействие в социальных сферах, которые касаются каждого в области. Как один из лидеров финансового рынка, ВТБ готов предоставлять индивидуальные сервисы, разработанные специально для жителей Подмосковья, а также способствовать реализации социальных проектов.

«Мы подписали большое соглашение, где один из важных пунктов — улучшить условия ипотечного кредитования для жителей Подмосковья, поддержать программу социальной ипотеки, которая у нас реализуется с 2016 года. Московская область входит в тройку лидеров по объемам жилищного кредитования в рамках льготных программ. Есть запрос, и мы стараемся находить новые возможности», — отметил губернатор Воробьев.

Он добавил, что правительство региона с ВТБ связывают «давнее партнерство и разностороннее сотрудничество» по вопросам бюджетных кредитов, зарплатным проектам, программам льготного кредитования. Подпавшему под санкции банку сейчас нелегко, но он выполняет все обязательства и продолжает развиваться по стратегическим направлениям, подчеркнул Андрей Воробьев.

«Заключение соглашения — важный шаг к расширению сотрудничества между ВТБ и Московской областью, который позволит решать большой круг задач, связанных с развитием экономической и социальной сфер региона», — подчеркнул Костин.

Источник фото: телеканал «360»

В ВТБ, добавил он, понимают важность современного финансирования крупных социально значимых проектов, направленных на улучшение условий жизни в Подмосковье, обеспечение максимальной занятости и увеличение доходов области. В дальнейшем их можно будет направить на решение социальных задач и поддержку жителей региона.

«Планируем предоставлять уникальные финансовые решения и продукты, которые позволят обеспечить эффективную реализацию этих проектов», — сказал президент — председатель правления ВТБ.

Стороны планируют совместно работать над созданием и развитием цифровых социально значимых для населения Московской области сервисов.

ВТБ намерен осуществлять комплексный подход к банковскому обслуживанию Подмосковья и его подведомственных учреждений, принимать участие в кредитовании и реализации инвестиционного потенциала как самой области, так и расположенных на ее территории предприятий.

В рамках соглашения у ВТБ появится возможность консультировать и информировать региональное правительство в банковской, инвестиционной и финансовой сферах.

Источник фото: телеканал «360»

Развитие ОЭЗ «Максимиха»

Четырехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию особой экономической зоны «Максимиха» на ПМЭФ-2022 Андрей Воробьев заключил с «ВТБ Недвижимость», мультимодальным центром «Усады» и промышленно-производственным кластером «Максимиха».

Правительство Подмосковья создало ОЭЗ 27 октября 2020 года. Она занимает площадь 2236 гектаров и расположена в Домодедовском городском округе, на пересечении Большого кольца МЖД, ЦКАД и федеральной трассы М-4 «Дон».

Комплексное развитие «Максимихи» осуществляет «ВТБ Недвижимость». Благодаря ему повысится инвестиционная привлекательность Московской области, вырастут налоговые поступления в региональный бюджет и появятся новые рабочие места для местных жителей.

Логистика «Усады»

ППК «Максимиха» и мультимодальный центр «Усады» являются якорными проектами и драйверами для развития ОЭЗ.

Мультимодальный центр «Усады» — современный терминально-логистический хаб по перевалке и обработке контейнеров, контрейлеров, широкой номенклатуры других грузов. Является первым резидентом ОЭЗ «Максимиха».

Общая площадь центра, расположенного на участке 127 гектаров, составит 145 тысяч квадратных метров. На территории ОЭЗ «Максимиха» ООО «ММЦ „Усады“» планирует осуществлять деятельность по логистике.

Центр будет способствовать развитию мультимодальных грузовых перевозок и обеспечит грузовладельцев уникальными транспортно-логистическими услугами, в том числе по соотношению «цена — качество».

Благодаря ему появится доступ к новому — контрейлерному — виду перевозок. Потенциальные резиденты промышленного парка получат дешевую и скоростную железнодорожную логистику и, как следствие, новые возможности для реализации продукции.

Поможет центр и в создании условий для развития экспортно-ориентированных производств в московском регионе. Начало его строительства запланировали на третий квартал 2022 года. Предполагаемый объем инвестиций составит 12,77 миллиарда рублей. Центр обеспечит 446 новых рабочих мест.

ВТБ стабильно входит в число крупнейших налогоплательщиков Московской области. В 2021 году его структуры уплатили в региональный бюджет 1,8 миллиарда рублей, а с начала 2022-го — уже 807 миллионов.