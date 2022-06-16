Ресторан Biologiе в Рузском городском округе расширят благодаря соглашению с правительством Подмосковья на ПМЭФ

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня губернатор Московской области подписал соглашение с компанией «Ильинский квартал» о расширении ресторана Biologie. Создателем проекта Biologie стала шеф-повар, обладательница двух звезд Мiсhеlin Екатерина Рожкова.

Подписанное соглашение заключается в сотрудничестве при создании эталонного фермерского хозяйства полного цикла экологического профиля и сети точек реализации фермерской продукции в Подмосковье.

Источник фото: телеканал «360»

ООО «Экосистема Русская Биология» представляет собой инвестиционный проект по созданию экологического животноводческого, растениеводческого и садоводческого фермерского хозяйства полного цикла с использованием методик альтернативного направления сельского хозяйства «Биодинамическое земледелие» и рекреационной и агротуристической структуры на базе фермерских хозяйств.

Проект будет реализован в Рузском городском округе. Объем инвестиций составит 300 миллионов рублей. Из них 33% — 100 миллионов рублей — выделит сама компания, остальные 66% — кредитные средства и гранты.

Ассортимент нового проекта включает в себя сыры, сливки, творог, куриные и перепелиные яйца, мясо кур, фрукты и овощи. Кроме того, проект создаст новые рабочие места: 40 постоянных, а также от 50 до 60 сезонных.

Он будет реализован до 2024 года. Сейчас рассматривается ходатайство о предоставлении компании земельного участка без проведения торгов.

Среди мер поддержки от Московской области будут возмещение части прямых понесенных затрат, компенсация части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот. Также правительство региона поможет компенсировать часть затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий.

Ресторан Biologie, который входит в ООО «Ильинский квартал», работает с 2020 года. Его философия заключается в бережном и экологичном отношении к природе, ресурсам и гостю. Все продукты, которые используются в меню, практически не оставляя отходов. То, что все-таки остается, сортируется и утилизируется, стекло переплавляется в предметы декора и скульптуры, а органические отходы перерабатываются в компост для удобрения сада.