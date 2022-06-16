Воробьев подписал соглашение о развитии ОЭЗ «Кашира»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение с ООО «Управляющая компания „Кашира-Парк“» о развитии ОЭЗ «Кашира» — промышленной площадки для предприятий импортозамещения. Документ подписан в ходе Петербургского международного экономического форума.

Укрепление взаимодействия компании с властями региона даст резидентам ОЭЗ еще больше преимуществ. Также в планах — создание новых промышленных площадок и научно-исследовательских комплексов.

«Сегодняшнее подписание соглашения укрепит взаимодействие между правительством Московской области и управляющей компанией ОЭЗ ППТ „Кашира“ и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Московской области, созданию новых рабочих мест и обеспечению роста налоговых поступлений», — подчеркнул гендиректор ООО «Управляющая компания „Кашира-Парк“» Дмитрий Зубов.

ОЭЗ работает на территории городского округа Кашира с 2019 года и специализируется на агро- и пищевой промышленности, энергетике, металлургии, химической, деревообрабатывающей промышленности. Главная цель проекта — привлечение в регион промышленных инвестиций за счет создания уникальных преимуществ для инвесторов. Благодаря ее высокой энергообеспеченности и надежности систем электроснабжения площадка отвечает запросам со стороны энергоемких предприятий.

ОЭЗ обеспечивает 1525 рабочих мест, средняя зарплата сотрудников — от 100 тысяч рублей. Планируемый объем инвестиций — 11 миллиардов рублей.

Соглашение о строительстве ОЭЗ губернатор Воробьев и гендиректор ООО «Управляющая компания „Кашира-Парк“» Дмитрий Зубов подписали в 2018 году. ОЭЗ тесно сотрудничает с правительством Московской области и Министерством инвестиций, промышленности и науки Подмосковья для привлечения новых резидентов. На данный момент привлечено пять инвесторов: «Агрокультура Групп», «Префабрика АГ», «Пластос», «Новатэк-СПГ топливо Кашира» и «Кератех». Резиденты имеют преференции в части налогов на прибыль, имущество, землю, транспортного налога и возможность использовать режим свободной таможенной зоны.

Общий объем инвестиций в проекты — около 24 миллиардов рублей, из которых уже проинвестировано 6,5 миллиарда. Компании-инвесторы создадут 1530 рабочих мест.

В этом году в эксплуатацию введут около двух километров внутренней дорожной сети, сеть электроснабжения общей мощностью 16,5 МВт, сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.