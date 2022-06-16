Новые центры для научных исследований и обработки данных появятся в Подмосковье

Новый научно-исследовательский центр создадут в Московской области. Появится и современный центр обработки данных в Дубне. Соглашения по проектам подписали 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Научно-исследовательский центр

Построить научно-исследовательский центр планируют в городском округе Черноголовка. Автором проекта выступила крупнейшая российская компания по производству химической защиты для растений АО фирма «Август». Соглашение за подписью губернатора Московской области Андрея Воробьева было заключено с генеральным директором компании Михаилом Даниловым.

Завершить проект намерены в третьем квартале 2025 года. Инвестировать в него планируют 3,37 миллиарда рублей, которые выделятся из собственных средств компании.

«Цель проекта — создавать новые эффективные химические средства защиты растений, которые заместят импорт и позволят российским аграриям спокойно работать. Кроме того, продукция будет отправляться в страны СНГ и дальнего зарубежья. Компания обеспечит рабочими местами порядка 200 человек. Общий объем инвестиций — 3,4 млрд рублей. Начнем работы уже в третьем квартале этого года, а завершить строительство планируем в 2025-м», — рассказал губернатор Воробьев.

В ассортимент продукции ежегодно будет входить 16 новых препаративных форм химических средств защиты растений общим объемом до 100 килограмм опытных образцов. За четыре года работы в бюджет московской области планируется 280,5 миллиона налоговых отчислений.

Проект подразумевает создание 200 рабочих мест со средней зарплатой 120 тысяч рублей.

Среди необходимых мер поддержки указано предоставление двух земельных участков по программе «Земля за 1 рубль». Сейчас компанией ведутся проектные работы.

Новые химические средства защиты растений планируется производить на заводах группы компании «Август», которые находятся в Чувашской республике (филиал АО Фирма «Август» «Вурнарский Завод Смесевых Препаратов»), в Татарстане (ООО «Август-Алабуга») и в Белоруссии (ЗАО «Август-Бел»).

Потребителями новых химических средств защиты растений станут российские сельхозпроизводители, а также стран СНГ и дальнего зарубежья.

Московская область была и остается регионом с высокими внутренними резервами, с уникальной близостью к средоточию технологических, научных и кадровых ресурсов страны, а также с возможностью привлечь на работу лучших специалистов из других регионов. Благоприятный инвестиционный климат способствует интенсивному развитию наукоемких производств Михаил Данилов Генеральный директор АО Фирма «Август».

Дополнительным стимулом для реализации этого проекта в Подмосковье стало начало работы региональной программы «Земля за 1 рубль», отметил Данилов. Эта программа предусматривает возможность за символическую цену получить в аренду на три года площади под строительство.

«Мы надеемся, что научно-исследовательский центр „Августа“, работая на укрепление продовольственной безопасности страны, своим присутствием усилит потенциал наукограда Черноголовка и Подмосковья в целом», — сказал Данилов.

Центр обработки данных

В городском округе Дубна компания «Надежный цифровой сервис данных» намерен создать центр обработки данных, который будет отвечать уровню сертификации Tier IV.

Соглашение за подписью губернатора Московской области Андрея Воробьева по проекту заключили с заместителем генерального директора по экономическим вопросам компании «Концерн Монарх» Тиграном Цатуряном.

Основной целью проекта является консолидация вычислительных ресурсов и средств хранения данных в коммерческом ЦОД. В него, как предполагается, инвестируют пять миллиардов рублей, из которых 84% — заемные, 16% — собственные средства.

Для размещения сайта достаточно услуг хостинг-провайдера, а для ведения базы клиентов небольшого ИП или ООО обычного компьютера. Но когда информация и скорость ее передачи становятся ключевым фактором работоспособности бизнеса — без ЦОД не обойтись. В пример можно привести банки с их мобильными сервисами, онлайн-приложениями, клиентскими службами и почти мгновенными транзакциями. Или логистические компании, медицинские учреждения и государственные структуры, оперирующие колоссальными массивами данных Тигран Цатурян.

Центр расположится на площади в 20 тысяч квадратных метров. Строительство планируют завершить в период с третьего квартала 2022 года до первого квартала 2024-го. ЦОД подразумевает создание 70 рабочих мест со средней зарплатой от 100 тысяч рублей.

По планам, в бюджеты всех уровней за восемь лет работы проекта будут отчислены 2,4 миллиарда рублей. Основными клиентами станут государственные, коммерческие организации, нуждающиеся в хранении, обработке и передаче больших объемов информации.

ОЭЗ „Дубна“ был выбран в качестве площадки для реализации проекта в связи со многими факторами, это и наличие всей необходимой инфраструктуры, и расположение относительно недалеко от Москвы, особый порядок таможенного регулирования, внимание и помощь как со стороны органов власти Московской области, так и руководства ОЭЗ „Дубна“, а также наличие необходимого количества электрической мощност Тигран Цатурян.

Функционирование подобного центра предусматривает дополнительные услуги, среди которых возможность не только покупки, но и аренды стоек.