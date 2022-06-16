Бизнес, парк и кофейни в одном месте. Промышленный коворкинг появится в Жуковском

Цифровой промышленный коворкинг построят в Жуковском. В одном месте смогут разместить офисы компаний, их склады и производства. Создадут около пяти тысяч новых рабочих мест. Об этом на ПМЭФ рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Визитной карточкой коворкинга станет парковая зона — там смогут прогуляться все желающие, а сотрудники центра будут проводить обеденные перерывы в уютных уличных кофейнях.

Губернатор Подмосковья подписал соглашение о создании коворкинга с первым заместителем руководителя холдинга «Строительный альянс» Артемом Петрухиным.

«Кроме того, мы выдвинули на федеральный уровень идею о введении промышленной ипотеки для такой недвижимости, чтобы малый и средний бизнес мог приобретать собственные площади на выгодных условиях», — добавил Андрей Воробьев.

Новый коворкинг построят в формате light industrial, который подразумевает объединение всех рабочих процессов в одном месте.

«Проект предполагает 10 миллиардов рублей инвестиций, а в перспективе — около пяти тысяч новых рабочих мест. Начнем работу уже в следующем году», — сообщил глава Подмосковья.

Уникальность проекта

На создание коворкинга потребуется около пяти лет — он распахнет двери для предпринимателей к 2027 году. Здесь обустроят удобные площади для малого и среднего бизнеса.

Предусмотрят особый подход к резидентам. Они получат все условия для развития своих производств.

«Резидентам не нужно заниматься техническими вопросами. Готовая инфраструктура, оборудованные парковочные места, доступ к производственным и складским помещениям 24/7 и охраняемая территория позволят сосредоточится только на своих целях», — отметил первый заместитель руководителя холдинга «Строительный альянс» Артем Петрухин.

Жители Жуковского получат новые рабочие места рядом с домом, возможность посещать выставки. Здесь же создадут площадки для дополнительного образования.