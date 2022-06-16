Бизнес, парк и кофейни в одном месте. Промышленный коворкинг появится в Жуковском
Цифровой промышленный коворкинг создаст 5 тысяч рабочих мест в Жуковском
Цифровой промышленный коворкинг построят в Жуковском. В одном месте смогут разместить офисы компаний, их склады и производства. Создадут около пяти тысяч новых рабочих мест. Об этом на ПМЭФ рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Визитной карточкой коворкинга станет парковая зона — там смогут прогуляться все желающие, а сотрудники центра будут проводить обеденные перерывы в уютных уличных кофейнях.
Губернатор Подмосковья подписал соглашение о создании коворкинга с первым заместителем руководителя холдинга «Строительный альянс» Артемом Петрухиным.
«Кроме того, мы выдвинули на федеральный уровень идею о введении промышленной ипотеки для такой недвижимости, чтобы малый и средний бизнес мог приобретать собственные площади на выгодных условиях», — добавил Андрей Воробьев.
Новый коворкинг построят в формате light industrial, который подразумевает объединение всех рабочих процессов в одном месте.
«Проект предполагает 10 миллиардов рублей инвестиций, а в перспективе — около пяти тысяч новых рабочих мест. Начнем работу уже в следующем году», — сообщил глава Подмосковья.
Уникальность проекта
На создание коворкинга потребуется около пяти лет — он распахнет двери для предпринимателей к 2027 году. Здесь обустроят удобные площади для малого и среднего бизнеса.
Предусмотрят особый подход к резидентам. Они получат все условия для развития своих производств.
«Резидентам не нужно заниматься техническими вопросами. Готовая инфраструктура, оборудованные парковочные места, доступ к производственным и складским помещениям 24/7 и охраняемая территория позволят сосредоточится только на своих целях», — отметил первый заместитель руководителя холдинга «Строительный альянс» Артем Петрухин.
Жители Жуковского получат новые рабочие места рядом с домом, возможность посещать выставки. Здесь же создадут площадки для дополнительного образования.