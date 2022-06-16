Губернатор Подмосковья Воробьев подписал соглашение по развитию ОЭЗ «Максимиха»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о развитии особой экономической зоны (ОЭЗ) «Максимиха» с «ВТБ Недвижимость», мультимодальным центром «Усады» и промышленно-производственным кластером «Максимиха». Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

Источник фото: телеканал «360»

Правительство Московской области создало ОЭЗ «Максимиха» в октябре 2020 года. Она занимает площадь 2236 гектаров и расположена в Домодедовском городском округе, на пересечении Большого кольца МЖД, ЦКАД и федеральной трассы М-4 «Дон».

«ВТБ Недвижимость» занимается комплексным развитием ОЭЗ «Максимиха», что позволяет привлечь инвесторов в Подмосковье и увеличить поступления в бюджет региона. Благодаря развитию ОЭЗ создаются новые рабочие места для местных жителей.

Источник фото: телеканал «360»

ППК «Максимиха» и мультимодальный центр «Усады» стали якорными проектами и драйверами развития ОЭЗ. Центр «Усады» является первым резидентом особой экономической зоны. Это современный терминально-логистический хаб по перевалке и обработке контейнеров, контрейлеров и других грузов разных видов. Общая площадь центра, расположенного на участке 127 гектаров, составит 145 тысяч квадратных метров. ММЦ «Усады» планирует осуществлять деятельность по логистике.

Новые резиденты ОЭЗ благодаря ММЦ получат дешевую и скоростную железнодорожную логистику и, как следствие, новые возможности для реализации продукции. Центр «Усады» поможет и в создании условий для развития экспортно-ориентированных производств в регионе. Начало его строительства запланировали на III квартал 2022 года. Объем инвестиций составит 12,77 миллиарда рублей. Создадут 446 новых рабочих мест.