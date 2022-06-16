Губернатор Подмосковья подписал соглашение с Тверской и Тульской областями о развитии конкуренции

Московская, Тверская и Тульская области займутся совместным развитием конкуренции. Соглашение об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал с тверским и тульским коллегами Игорем Руденей и Алексеем Дюминым, а также с главой ФАС Максимом Шаскольским на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

Источник фото: телеканал «360»

«Мы заинтересованы в том, чтобы все процедуры были конкурентными, с одной стороны, чтобы в государственных и муниципальных контрактах всегда было место малому бизнесу. С ФАС работаем давно, конструктивно, это всегда развитие через спор, аргументацию тех или иных процессов. Мне очень приятно, что мы с коллегами сегодня имеем возможность задать некую следующую планку, цель которой — делать процедуры прозрачными, быстрыми, строго с соблюдением законов», — заметил губернатор Воробьев.

Максим Шасколькский подтвердил, что происходит постоянное взаимодействие на социально значимых рынках, по вопросам тарифов, и работа будет продолжаться.

«По госзаказам мы совершенствуем механизмы, которые позволят нам экономить бюджетные средства и быстрее решать задачи по нацпроектам», — добавил глава ФАС.

Алексей Дюмин отметил, что взаимодействие и выработка совместных решений в сегодняшних непростых условиях продолжается при поддержке правительства, президента.

«Перед нами стоит много вызовов, но нам любые трудности по плечу, и в тесном взаимодействии с правительством, с ФАС все задачи мы выполним», — уверен глава Тульской области.

Игорь Руденя добавил, что основная задача, по импортозамещению и формированию технологического суверенитета России, «очень важна» — и важно также, что ФАСс пониманием относится к этому и оказывает регионам поддержку.

Соглашение направлено на активное развитие конкуренции в Московской, Тверской и Тульской областях в рамках исполнения президентского указа «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и распоряжения правительства РФ «Об утверждении национального плана („дорожной карты“) развития конкуренции в РФ на 2021–2025 годы».

Согласно подписанному соглашению, Московская, Тверская и Тульская области займутся созданием условий для эффективного функционирования торговых рынков, повышением инвестиционной активности и уровня конкуренции в государственных, муниципальных и корпоративных закупках.

Сотрудничество между регионами также направлено на повышение прозрачности работы органов исполнительной власти и местного самоуправления и призвано обеспечить соблюдение антимонопольного законодательства в сферах деятельности естественных монополий и госрегулирования цен на товары и услуги.