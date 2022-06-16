Сразу пять индустриальных парков появятся в Подмосковье к 2030 году

В Подмосковье намерены создать пять индустриальных парков: ИП Шереметьево, ИП Красная поляна, ИП Кобяково, ИП Бутынь, ИП Часцы. Соглашение с правительством региона заключило ООО «Кластер Шереметьево».

Общая площадь для реализации проекта составляет 314 гектаров. Земельные участки, как отмечается, находятся в собственности ПАО «Черкизово». А общий объем инвестиций на первом этапе составляет 20 миллиардов рублей. Реализовать проект намерены до 2030 года. Он подразумевает создание 12 тысяч рабочих мест с зарплатой от 70 тысяч рублей.

Сейчас проходят проектные работы, строительство инфраструктуры, подготовка концепций развития территорий. В дальнейшем планируется строительство объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, производственно-складских площадей для предоставления в аренду потенциальным резидентам.

«Михайловский Девелопмент» подготовил новое наполнение индустриальных парков, фактически вывел на рынок индустриальной недвижимости новый продукт, отметил гендиректор ООО «Кластер Шереметьево» Александр Гутекулов.

По сути, это многофункциональная зона (мы называем ее индустриально-логистический кластер), в которой резиденты смогут получить максимальную гибкость трансформации своих бизнесов и синергию от их комбинации, в том числе с бизнесами своих поставщиков, покупателей, ретейлеров и контрагентов. В таком кластере, благодаря широкому выбору видов разрешенного использования, будут обеспечены производственные и складские зоны, зоны делового управления и общественного питания, гостиниц и торговли и другого Александр Гутекулов

Индустриальные парки планируется создать в пяти городских округах Московской области. В городском округе Лобня намерены возвести ИП «Шереметьево». Сейчас уже ведется строительство инфраструктуры. Завершить его планируют в 2024 году. Инвестировать в этот проект намерены 9,8 миллиарда рублей. Там должны создать 2450 рабочих мест.

Источник фото: телеканал «360»

ИП «Красная поляна» планируется в городском округе Лобня. Его строительство начнется в 2024 году, а закончится в 2026-м. Инвестировать в этот проект намерены 26 миллиардов рублей. Там планируется создать 3800 рабочих мест.

В Одинцовском городском округе, вблизи деревни Кобяково, появится ИП «Кобяково». Его строительство начнется в 2026 году и продлится до 2028 года. Инвестировать туда намерены 20 миллиардов рублей. Также там планируется создать 2552 рабочих места.

ИП «Бутынь» появится также в Одинцовском городском округе. На этот раз — вблизи деревни Бутынь. Начало его строительство планируется на 2028 года. Завершится оно также как остальные через два года — в 2030-м. Инвестировать в это место намерены 5,6 миллиарда рублей. В парке планируется создать 751 рабочее место.

Также в Одинцовском городском округе намерены построить ИП «Часцы». Он будет расположен вблизи деревни Часцы. Его строительство запланировано на 2027–2029 года. Инвестировать в проект намерены 17,7 миллиарда рублей. В парке создадут 2371 рабочих места.

Резиденты, как отметил Гутекулов, будут вести свою деятельность на основе долгосрочной аренды. «Михайловский Девелопмент», как девелопер, получит льготы и преференции, которые предусмотрены для индустриальных парков и эти льготы будут транслированы резидентам через привлекательные ставки аренды, отметил он.

Однако, главной „ преференцией“ станет именно синергия от возможности реализовать основные и связанные виды деятельности на одной площадке и менять их в периоды изменения рынков Александр Гутекулов

Говоря о поддержке со стороны Московской области Гутекулов, заявил, что, во-первых, необходимо отметить саму атмосферу сотрудничества.

Она со стороны Московской области открытая и сильно ориентирована на результат. Мы были удивлены стремлением разобраться даже в мелочах и построить процесс сотрудничества фактически онлайн и по конкретным этапам Александр Гутекулов

Он отметил, что центром, единым окном, является Министерство инвестиций, промышленности и науки, которое координирует работу со всем региональным правительством. Он выразил благодарность за все, что сделано и делается. Как отметил Гутекулов, «без такой экспертной поддержки, мы бы не смогли начать реализацию такого амбициозного проекта».

Сейчас, по его словам, компания активно подготавливает все необходимые документы для получения льгот, которые предусмотрены федеральным законодательством.