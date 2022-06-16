Воробьев подписал соглашение с ООО «СЛЗ» о новом заводе по производству лифтов в Серпухове

Новый завод по производству лифтов построят в Серпухове. Соглашение об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор ООО «Серпуховский лифтостроительный завод» Евгений Черепнин подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

«Подмосковье традиционно строит много жилья, МКД, офисных зданий. Из-за санкций в этом году у девелоперов возникли сложности с поставками импортного лифтового оборудования. Чтобы в будущем избежать таких рисков, важно поддерживать отечественных производителей подъемников», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, льготный заем Фонда развития промышленности позволит «вдохнуть новую жизнь» в Серпуховский лифтозавод.

«Надеемся, что перезагрузка пройдет успешно, и предприятие выйдет на максимальную мощность — 12 тысяч лифтов в год», — добавил губернатор Воробьев.

На новом заводе в Серпухове займутся производством пассажирских лифтов грузоподъемностью до 2,5 тонны и грузовых лифтов грузоподъемностью до пяти тонн. Также на предприятии займутся изготовлением больничных лифтов, кабин лифта, дверей шахты, лебедок и станций управления.

Предприятие построят на земельном участке 15 гектаров. Проект завода предполагает строительство производственного корпуса, который займет 48 тысяч квадратных метров, складского корпуса на три тысячи квадратных метров и административного на пять тысяч «квадратов».

На объекте возведут испытательную башню высотой 93 метра. Оборудуют девять испытательных ячеек, что позволит одновременно испытывать девять лифтов грузоподъемностью до пяти тонн и скоростью движения до восьми метров в секунду.

На новом заводе задействуют оборудование из Японии, Швейцарии, Италии и Германии.

Запуск производства намечен на IV квартал 2022 года. Сначала выпустят 1000 лифтов. В 2023 году на новом заводе планируется выпуск 5700 лифтов, в 2024 году — 10 тысяч. С 2025 года объемы производства достигнут проектной мощности с выпуском 12 тысяч лифтов в год. Численность персонала составит порядка 500 человек.