Производственно-логистический комплекс и R&D центр хотят возвести в Московской области

Производственно-логистический комплекс и R&D центр по исследованию эластомеров, подготовке профильных кадров хотят возвести в Московской области. Автором проекта выступил ведущий производителей резинотехнических изделий ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений» (УЗЭУ).

Соглашение по проекту подписали генеральный директор ЗАО «УЗЭУ» Денис Пильников и губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Проект планируют начать в четвертом квартале 2022 года, выход на полную мощность планируется в 2027 году. При этом в четвертом квартале 2023-го предполагается завершение строительства первой очереди.

Инвестировать в проект намерены два миллиарда рублей, из которых 1,5 миллиарда составят заемные средства, а 500 миллионов рублей — собственные средства компании.

Среди ассортимента продукции будут представлены товарные резиновые смеси, пластины, шнуры, трубки, кольца, манжеты, рукава, мембраны, прочие формовые и экструзионные изделия РТИ общим объемом до семи тысяч тонн ежегодно.

Получатели выпускаемой продукции заявлены «Газпром», «Роснефть», «РОССЕТИ» автоконцерны «ГАЗ», «УРАЛаз», Зеленодольский судостроительный завод, а также страны СНГ и ЕС.

В бюджет Московской области планируются отчисления в размере 1,2 миллиарда рублей за 10 лет. Средняя зарплата предполагается от 60 тысяч рублей.

Среди необходимых мер поддержки указана субсидия на инженерную инфраструктуру и производственное оборудование. Сейчас проект находится в статусе подбора земельного участка.

Всего планируется построить более 25 тысяч квадратных метров площадей. В их состав войдет производственный комплекс площадью 10 тысяч «квадратов» и R&D центр, объяснил генеральный директор ЗАО «Уральский Завод Эластомерных Уплотнений» Денис Пильников.

Производство в Московской области будет специализироваться на выпуске изделий РТИ, высокоточных и высокотехнологичных, в том числе с применением современного инжекционного и экструзионного оборудования, и печатью на 3D принтере Денис Пильников

Производство в Подмосковье рассчитано на выпуск свыше 15 тысяч тонн продукции в год, отметил он. Будет собственная механическая площадка для оперативного изготовления оснастки, «как под собственные нужды, так и под заказ».

Источник фото: телеканал «360»

В состав возводимых площадей войдет логистический центр. Его цель — обеспечить наличие и бесперебойное обеспечение партнеров компании изделиями РТИ, объяснил Пильников. Планируется также возвести административно-бытовой комплекс и гостиницу для сотрудников из отдаленных районов Московской области площадью три тысячи квадратных метров.

Центр будет заниматься исследованиями и развитием в области РТИ: разработкой рецептур резин, новых изделий РТИ и их испытанием, созданием их аналогов и заменителей (силиконы, полиуретаны, полиамиды), отметил Пильников.

Основной упор будет сделан на импортозамещение — предложение рынку отечественных аналогов импортной продукции, более дешевых и качественных. Запланирован выпуск на рынок собственных инновационных разработок, а также проведение тестов и испытаний изделий других производителей РТИ в качестве услуги. Задумано оснастить R&D центр современным лабораторным и испытательным оборудованием Денис Пильников

Также в R&D центр хотят привлечь высококлассных специалистов-химиков и технологов по РТИ, в том числе конструкторов и инженеров-изобретателей.

Выбрали Московскую область по нескольким причинам. Во-первых, основная масса наших ключевых партнеров сосредоточена в западной части России. Во-вторых, для выпуска высокоточных и высокотехнологичных изделий требуются специалисты-технологи высокой квалификации, поэтому мы приближаемся к ним, чтобы иметь более широкий выбор специалистов. В-третьих, у нас несколько производственных площадок, которым требуется связующее логистическое звено в Подмосковье Денис Пильников

Он отметил, что компания имеет две производственные площадки в Свердловской области (Екатеринбург и Михайловск), одну в Латвии (Рига), еще одну запускают в Казахстане (Нур-Султан).

Компания ожидает от регионального правительства всевозможных мер поддержки, среди которых — финансирование части инвестиций под низкий процент, налоговые каникулы, подключение к программам подготовки квалифицированных кадров, от школ до непосредственно рабочего места, сотрудничество с НИИ и специализированными вузами.