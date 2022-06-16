Воробьев подписал соглашение с ООО «АтласМаш» о строительстве металлообрабатывающего комплекса в Богородском

Металлообрабатывающий и станкостроительный комплекс построят на территории городского округа Богородский. Этим занимается компания ООО «АтласМаш». Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор компании Юрий Таперов подписали соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

ООО «АтласМаш» таким образом расширит свое производство. На территории площадью три гектара в городском поселении Старая Кувана появятся несколько современных корпусов сборки импортозамещающего оборудования для переработки отходов пластика, КГО и древесины. Основными заказчиками оборудования являются заводы по переработке пластика, мусороперерабатывающие заводы, заводы по обработке древесины.

«Подмосковье первым в стране перешло на раздельный сбор мусора и начало создавать современную систему переработки. Спасибо жителям, которые поддержали идею, стали пользоваться синим контейнером. Это важный шаг, но для глобальных изменений нужно двигаться дальше и внедрять все самое передовое. Важно, чтобы это передовое производилось у нас, особенно, когда речь об экологии, комфорте и здоровье жителей», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья сообщил, что сейчас идет подбор участка для компании «АтласМаш», на котором она сможет локализовать все производство. Это позволит в ближайшие семь лет наладить выпуск специализированной техники, способной перерабатывать пластик и другие сложные отходы.

Как отметил Юрий Таперов, новое соглашение поможет расширить уже имеющееся производство.

«Это расширение имеющегося производства, которое, по сути, является опытным заводом, производящим на протяжении уже более 15 лет оборудование для переработки отходов пластмасс. Мы сейчас сильно ограничены в площадях и производственных мощностях, на протяжении последних лет загружены заказами на 100% на год вперед», — сказал Таперов.

Он подчеркнул, что расширение стало возможно благодаря программе импортозамещения «Земля в аренду за 1 рубль».

«Участок нам подходит по географическому расположению, он находится недалеко от текущего производства, обладает хорошим прилегающим людским ресурсом и возможностью подведения коммуникаций. Площадь участка позволит реализовать проект полностью на протяжении ближайших семи-восьми лет и создать современное высокотехнологичное машиностроительное предприятие, локализовав все наше производство в одном месте», — добавил гендиректор ООО «АтласМаш».

Начало строительства запланировано на четвертый квартал 2022 года, завершение — на четвертый квартал 2029 года.