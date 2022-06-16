Около 2,3 млрд рублей инвестиций направят на строительство комплекса СПГ в ОЭЗ «Кашира»

В Московской области построят комплекс по сжижению природного газа. Располагаться он будет на территории особой экономической зоны «Кашира». Соглашение об этом на полях Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон.

«Нам очень приятно. То, что вы делаете, ваши технологические решения. В Московской области большие грузовые перевозки. Мне приятно, что ваша команда оперативно определилась с местом, где будет строить завод. Ну и, дальше, соответственно, места распределения. Уверен, что у нас не будет проблем. Главное, что у нас есть технологии и все компетенции», — заявил Воробьев.

Под объект выделят 3,4 гектара земли. Запланированная производительность комплекса — 1,7 тонны в час. Его мощность составит 14 тысяч тонн в год.

В проект планируют инвестировать до 2,3 миллиарда рублей. Работы по его проектированию уже начались. Поставщиком оборудования выступит ПАО «Криогенмаш».

Ввести комплекс в эксплуатацию рассчитывают в четвертом квартале 2023 года. Он даст Подмосковью 19 новых рабочих мест.

Сейчас ООО «Новатэк-СПГ топливо» — «дочка» «Новатэка» — успешно эксплуатирует пункт СПГ заправки на территории городского округа Коломна. Рассматривается строительство стационарной криоАЗС.

Проект «Малотоннажное СПГ» от ПАО «НОВАТЭК» предполагает возведение 10 АЗС такого типа на автомобильных трассах М-7, ЦКАД, А-107, А-108 в Московской области. Благодаря им появятся более 100 новых рабочих мест.