Агрокомплекс и завод для защиты растений построят в Подмосковье

Агрокомплекс и завод хотят построить в Подмосковье. Первый проект рассчитан на выращивание, исследование и производство семян, а второй — на производство веществ для гербицидов и пестицидов.

Новый агрокомплекс

Агрокомплекс хотят возвести на территории Коломенского городского округа — автором проекта является ООО «Агрофирма ПАРТНЕР». Проект должен помочь в развитии современного высокотехнологичного семеноводства в Подмосковье. Объем инвестиций предполагает 1,2 миллиарда рублей. Из них 85% — это заемные средства, оставшиеся 15% — собственные.

«Наш агрокомплекс представляет теплицы весенне-летнего оборота и круглогодичные теплицы с досветкой, с отоплением, чтобы вести селекцию и семеноводство. На сегодняшний день у нас трудятся 50 человек. Производим, в том числе, семена популярнейших томатов: „Любаша“, „Софа“, а также „Джек-пот“, который внесен в государственный реестр Российской Федерации. Кроме того, у нас два ноу-хау перцев, которым нет аналогов в России и мире — это „Пилот“ и „Союз“. Продукция в основном предназначена для ЛПХ по всей России», — отметил гендиректор ООО «Агрофирма ПАРТНЕР» Василий Блокин-Мечталин.

Проект предполагает создание более 300 рабочих мест со средней зарплатой выше 40 тысяч рублей. Полностью закончить его намерены к 2030 году. Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь агрокомплекса. Там будут выпускать семена овощных культур (Томатной, перечной, огуречной групп), а также рассаду для ЛПХ.

На сегодняшний день мы активно ведем переговоры с правительством Московской области, рассчитываем и уже согласовали получение овердрафта в Россельхоз банке на 20 миллионов рублей. А также рассчитываем на льготное кредитование, которое по льготной ставке поможет нам развиться быстрее Василий Блокин-Мечталин.

«Мы готовим своих специалистов и даже учредили стипендию имени Болотова в Тимирязевской академии от агрофирмы „Партнер“. И лучшие студенты сейчас проходят практику на нашем комбинате в Московской области. Мы кадры практически выцарапываем, и расти мы сможем только с кадрами. А так быстро кадры мы не подготовим, потому что у нас очень специфическая работа. Но в течение 5-10 лет у нас будет очень крутой кадровый состав», — подчеркнул он.

Источник фото: телеканал «360»

ООО «Агрофирма ПАРТНЕР» представлена на российском рынке с 2014 года. Компания является производителем семян овощных культур. Ее основной ассортимент составляют семена собственной селекции. В 2021 году компания запустила селекционно-семеноводческий комплекс в Подмосковье. Он рассчитан как для получения семян гибридов в коммерческих целях, так и для ведения круглогодичной исследовательской работы. Сегодня на агрокомплексе уже получена первая партия семян гибридов собственной селекции, в объеме 0.1 тонны.

Новый завод

Строительство второго проекта — завода — планируется в городском округе Щелково. Этот проект состоит из двух частей. Он предполагает создание комплекса химических производств по выпуску продукции для защиты растений: готовых форм пестицидов и действующих веществ для гербицидов. Сейчас 100% этих веществ производится в Китае, Индии и Европе.

Первая часть проекта включает в себя производство действующих веществ для гербицидов — технология синтеза действующих веществ для гербицидов. Начало строительства запланировано на четвертый квартал 2022 года. Завершение — на 2024 год. Планируемый объем инвестиций составляет два миллиарда рублей.

Вторая часть проекта предполагает полное автоматизированное ультрасовременное производство фунгицидов. Ежегодно планируется выпускать 20 тысяч тонн продукции, в которую входит свыше 20 наименований.

Начало строительства запланировано на первый квартал текущего года, завершение — на четвертый квартал 2023-го. Планируемый объем инвестиций второй части проекта также составляет два миллиарда рублей.

Выход предприятия на полную мощность запланирован на 2024 год. Сейчас проходит сбор исходно-разрешительной документации. Планируемая мера поддержки включает в себя субсидию на инженерную инфраструктуру.