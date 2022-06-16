Воробьев подписал соглашение с ООО «Датапакс» о развитии цифровых сервисов и внедрении инноваций в транспорт

Жители Московской области к концу года смогут начать пользоваться уже полностью готовым приложением «Транспорт Подмосковья». Над его созданием работает ООО «Датапакс». Губернатор региона Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с председателем совета директоров компании Андреем Черемных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

Цель сотрудничества — повысить качество транспортного обслуживания Московской области.

«Наша задача — делать жизнь жителей и гостей Подмосковья комфортной. А внедрение цифровых решений — это не просто удобство, это экономия времени. Выходя из дома на работу, с помощью нового приложения можно будет заранее построить наиболее оптимальный маршрут и отследить перемещение, время ожидания автобуса», — рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Жители региона уже сейчас в тестовом режиме могут следить за расписанием движения общественного транспорта Московской области в приложении «Транспорт Подмосковья». Андрей Воробьев указал на важность обратной связи: каждый может оставить свой отзыв о работе транспорта.

Пока сервис тестируют, а в третьем–четвертом квартале этого года запустят уже полноценно. После этого пользователи в онлайн-режиме смогут отслеживать перемещение автобусов и видеть время ожидания на остановке, строить наиболее оптимальный маршрут, а также выражать свое мнение о работе общественного транспорта.

Кроме того, в приложении появится сервис «Нам по пути», который позволит пассажирам вызвать автобус по требованию.

«Московская область уже много сделала для повышения качества транспортного обслуживания. Очень рассчитываем, что „Датапакс“ внесет заметный вклад в развитие цифровых сервисов общественного транспорта, которые сделают его доступным и удобным, повысят мобильность граждан, управляемость и безопасность пассажирских перевозок», — сказал Черемных.

Он отметил, что Подмосковье — один из самых динамично развивающихся регионов страны.

«Цифровая платформа „Датапакс“ все время развивается и на сегодняшний день содержит такие решения, которые являются не просто конкурентоспособными, но передовыми для российского и мирового рынков. Это, в частности, сервис „Нам по пути“, который становится все более востребованным во многих странах мира и начинает развиваться в нашей стране. Московская область здесь в первых рядах!» — подчеркнул Черемных.

Приложение должно быть полностью готово в третьем-четвертом квартале 2022 года.

ООО «Датапакс» — российский разработчик информационно-технологических решений в области пассажирского транспорта. Цель компании — сделать общественный транспорт удобным, эффективным и привлекательным для пассажиров.