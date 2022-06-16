Губернатор Подмосковья Воробьев подписал соглашение с ООО «Новые технологии» о выпуске косметики в Протвине

Новое производство косметической продукции «Аравия» запустят в городском округе Протвино. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Новые технологии» Олег Востриков подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме.

Проект предполагает строительство и эксплуатацию производственно-складского комплекса по изготовлению косметики в Протвине.

«Мы стараемся уделить особое внимание инвесторам, которые реализуют проекты импортозамещения. Для них в Подмосковье появилась специальная программа „Земля за 1 рубль“ — именно такую меру поддержки мы предоставили „Новым технологиям“. Компания давно работает в регионе, а новые преференции позволили принять решение о расширении и открытии нового завода косметической продукции. Земельный участок площадью 2,4 га подобран рядом с действующим производством», — сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Он добавил, что власти региона очень заинтересованы в том, чтобы инвестору удалось запустить новые линии в 2025 году и, как планируется, создать 170 рабочих мест.

Гендиректор ООО «Новые технологии» Олег Востриков рассказал, что планируется выпускать крема, маски, тоники, жидкое мыло, гели для душа, скрабы, шампуни, бальзамы-ополаскиватели и антисептики. Объем производства составит до 180 тонн продукции в месяц.

«Решающим фактором в том, что площадкой была выбрана Московская область, послужила поддержка, оказываемая Министерством инвестиций и инноваций и правительством Московской области. В частности, получили возможность арендовать землю стоимостью в один рубль на три года с последующей возможностью выкупить участок за 15% от кадастровой стоимости», — заявил Востриков.

Сырье планируют приобретать на свободном рынке. Часть сырья компания «Новые технологии» намерена импортозаместить на собственных мощностях, сообщил глава компании.

Строительство всех объектов нового комплекса займет три года. Оно пройдет в два этапа: первую очередь сдадут в I квартале 2025 года, вторую — в IV квартале.

«В приоритете — трудоустройство местных жителей и жителей ближайших районов. На текущий момент 95% сотрудников предприятия — жители региона. Для изготовления косметики нужны определенные навыки. В настоящее время все технологи компании проходят обязательное обучение. В дальнейшем планируем сохранить эту тенденцию», — заявил гендиректор ООО «Новые технологии».

Компания «Новые технологии» занимается инвестиционными проектами в Подмосковье. На площадках компании производится и размещается продукция косметического бренда «Аравия».