Комплекс по производству препаратов для лечения онкологических заболеваний создадут в Подмосковье

Компания «Эдвансд Трейдинг» заключила соглашение с правительством Московской области на локализацию производства препаратов для лечения онкологических заболеваний и создание предприятия по химическому синтезу фармацевтических субстанций.

На первом этапе проекта компанией рассматривается возможность строительства производственного комплекса по изготовлению фармацевтических препаратов для лечения онкологических заболеваний. Реализовывать проект планируется по схеме R&D («производство + лаборатория»). Местом для его реализации может стать площадка ОЭЗ «Дубна».

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В основной массе препараты планируют поставлять в госпитальный сектор — это больницы и поликлиники. Объем инвестиций составляет 1,5 миллиарда рублей, из которых миллиард пойдет на производственный комплекс, а 500 миллионов — на разработку исходных фармацевтических субстанций.

Подписание соглашения с правительством Московской области — значимый этап для нашей компании. Мы планируем реализовать новый проект, цель которого — обеспечить замещение импортных лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, в самые короткие сроки. Именно поэтому мы остановили свой выбор на Московской области, где создан наиболее комфортный бизнес-климат, большой выбор земельных участков, доступная инженерная инфраструктура, оптимальные налоговые режимы, имеются квалифицированные кадры Раджеш Шарма генеральный директор ГК «Эдвансд».

Проект подразумевает под собой создание не менее 150 рабочих мест со средней зарплатой 100 тысяч рублей.

Продукция предприятия будет предназначаться для импортозамещения лекарственных препаратов онкологического спектра, которые сейчас в основном производятся в Европе и США.

На втором этапе компания планирует создание предприятия по химическому синтезу фармацевтических субстанций. Производство планируется разместить на участке не менее 15 гектаров.

Планируемые производственные мощности составляют до 500 тонн субстанций в год. Начало реализации проекта намечено на первый квартал 2023 года, а завершение — на первый квартал 2027-го.

Объем инвестиции составит, как предполагается, пять миллиардов рублей. Планируется создание 500 рабочих мест с зарплатой от 100 тысяч рублей.

По его словам, ядром нового фармацевтического производства станет R&D-центр. Как объяснил Шарма, он отвечает за разработку новых, более действенных субстанций.