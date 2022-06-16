Подмосковье начнет развивать внутренний туризм вместе с корпорацией «Туризм.РФ»

В Московской области всерьез займутся развитием внутреннего туризма. Его инфраструктуру и индустрию гостеприимства регион построит вместе с корпорацией «Туризм РФ». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор корпорации Сергей Суханов подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме.

Стороны договорились о долгосрочном взаимодействии в данной сфере и о комплексном развитии внутреннего и въездного туризма в РФ.

«Главная цель национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ — раскрытие уникального туристического и природного потенциала России. Многие наши соотечественники ведь успели побывать во многих странах, но еще не видели бесконечное число прекрасных мест в нашей стране», — подчеркнул Суханов.

Миссией корпорации в национальном проекте он назвал создание «новой современной и доступной туристической инфраструктуры». «Туризм.РФ» окажет прямую поддержку инвесторам для реализации проектов в сфере туризма, разработает мастер-планы развития туристских территорий, будет планировать и принимать участие в создании необходимой инфраструктуры для комплексных проектов.

«Мы считаем, что ограничения и вызовы, с которыми столкнулась наша страна в целом и отрасль в частности, пошли только на пользу для развития внутреннего туризма», — заметил гендиректор корпорации.

В Подмосковье инвесторы вместе с «Туризмом.РФ» уже реализуют четыре направления по созданию и модернизации гостиничных проектов — в Химках, Дмитровском и Одинцовском городских округах.

Суханов добавил, что в сложившихся условиях увлекательный и безопасный туризм для россиян можно обеспечить лишь в России. Только за счет реализации первых 53 проектов номерной фонд в России вырастет более чем на 21 тысячу номеров, а число путешествий — на 10 миллионов.

«Только представьте, какое количество людей смогут комфортно отдохнуть в самых интересных участках нашей страны. И это только начало», — сказал он.

В 2021 году корпорация одобрила проекты гостиниц и курортов на общую стоимость 390 миллиардов рублей. Первые из них реализуют в 27 регионах страны.