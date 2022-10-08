Взрыв на Крымском мосту: что случилось, кто виноват, последствия, реакция России | 360°

Происшествия 08 октября 2022, 14:19 Поделиться Telegram

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Viber Взрыв на Крымском мосту. Главное к этому часу «360» обобщил всю имеющуюся информацию о взрыве на Крымском мосту «ВКонтакте»

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Ранним утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв и начался пожар. «360» обобщил все данные о происшествии, которые есть к этому часу.

Что случилось

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), все произошло в 06:07. Вначале сообщалось только о загоревшейся цистерне с топливом. Позже НАК уточнил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля и загорелись семь цистерн, а также частично обрушились два автомобильных пролета. По предварительным данным, погибли по крайней мере трое.

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В Сети быстро распространились кадры происшествия, но часть видео оказались фейком — об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он призвал жителей верить только официальной информации.

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Кто виноват

Украина фактически не скрывает своей причастности к случившемуся. Советник офиса ее президента Михаил Подоляк оставил в соцсетях торжествующий и язвительный комментарий — он заявил, что это «начало» и «все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что таким образом Украина обнажила свою террористическую сущность.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сразу заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».

Что было дальше

Движение по мосту приостановили. Началась подготовка к запуску паромной переправы через пролив. Для застрявших в пути водителей подготовили стоянку с водой и туалетами, пункты питания и обогрева. По данным МЧС, пожар потушили около полудня. Повреждения моста пообещали оперативно устранить.

Власти Крыма заявили, что он полностью обеспечен топливом. Бензина и дизельного топлива в республике хватит как минимум на 15 дней, запас продуктов тоже достаточный. Однако на некоторых местных АЗС возникла очередь за топливом. Чтобы не возникало искусственного ажиотажа, бензин перестали продавать в канистрах, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Появилась также информация об ограничениях на продажу бакалеи, но власти Крыма ее опровергли.

Сухопутный коридор на полуостров наладили через новые российские регионы, сообщил Олег Крючков. Пока автобусные рейсы из Крыма на материковую часть России отменили, также приостановили продажу билетов на поезда до полуострова. Отдыхающих, которые должны были сегодня отправиться домой поездом, попросили не ехать на вокзал и дожидаться распоряжений. Отели и санатории бесплатно продлят проживание туристов, собиравшихся уехать домой, — расходы возьмут на себя крымские власти.

Туристы, только собиравшиеся ехать в Крым, могут перенести сроки поездки или поменять направление. Как пояснили в Ростуризме, организованные группы могут сделать это через туроператора, самостоятельные должны обратиться к администраторам санаториев, отелей и гостиниц, где бронировали номер.

Для туристов к Крыму, испытывающих трудности в связи с происшествием, открылась горячая линия: 8 (800) 511-80-18.

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от взрыва на Крымском мосту в 200-500 миллионов рублей.

Реакция властей

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с чрезвычайным происшествием. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В состав комиссии также вошли представители МЧС, Минтранса, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Крыма. Министр транспорта Виталий Савельев и глава МЧС Александр Куренков выехали на место взрыва.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Статья пока не уточняется.

Политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» отметил, что на «акт терроризма» нужно ответить жестко, «так, чтобы мало не показалось». Он подчеркнул, что именно этого сейчас ждет вся страна.

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