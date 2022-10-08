Взрыв на Крымском мосту: что случилось, кто виноват, последствия, реакция России | 360°

Туристы, только собиравшиеся ехать в Крым, могут перенести сроки поездки или поменять направление. Как пояснили в Ростуризме, организованные группы могут сделать это через туроператора, самостоятельные должны обратиться к администраторам санаториев, отелей и гостиниц, где бронировали номер.
Для туристов к Крыму, испытывающих трудности в связи с происшествием, открылась горячая линия: 8 (800) 511-80-18.
Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от взрыва на Крымском мосту в 200-500 миллионов рублей.
Реакция властей
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с чрезвычайным происшествием. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В состав комиссии также вошли представители МЧС, Минтранса, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Крыма. Министр транспорта Виталий Савельев и глава МЧС Александр Куренков выехали на место взрыва.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Статья пока не уточняется.
Политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» отметил, что на «акт терроризма» нужно ответить жестко, «так, чтобы мало не показалось». Он подчеркнул, что именно этого сейчас ждет вся страна.