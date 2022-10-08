Видео предположительного момента взрыва Крымского моста появилось в Сети | 360°

Спецоперация 08 октября 2022, 10:14 Поделиться Telegram

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Viber Видео предположительного момента взрыва Крымского моста появилось в Сети Пожар начался на Крымском мосту сразу после взрыва - видео

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Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту. В интернете появилось видео с камер наблюдения, на котором предположительно запечатлен этот момент.

На кадрах также видны густой дым и пожар, который начался сразу после происшествия.

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Происшествие случилось утром 8 октября. После этого на мосту было остановлено движение. Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что судоходные арки не повреждены. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Для застрявших в результате взрыва моста водителей организовали пункты питания обогрева, а также стоянки с водой и туалетом.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для расследования произошедшего ЧП.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что виновниками повреждения моста стали «украинские вандалы».

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