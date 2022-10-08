Видео предположительного момента взрыва Крымского моста появилось в Сети | 360°

Все новости

Происшествия

08 октября 2022, 10:34

СК возбудил дело из-за возгорания на Крымском мосту

Экология

08 октября 2022, 10:29

Инспекцию гостехнадзора Минэкологии Подмосковья наградили золотой медалью

Реклама

Происшествия

08 октября 2022, 10:18

Отдыхающим в Крыму пообещали продлить пребывание за счет средств региона

Спецоперация

08 октября 2022, 10:14

Видео предположительного момента взрыва Крымского моста появилось в Сети

Происшествия

08 октября 2022, 10:10

Сухопутный коридор в Крым наладили через новые регионы

Общество

08 октября 2022, 10:07

Россиянам напомнили о необходимости заплатить налоги за 2021 год до 1 декабря

Спорт

08 октября 2022, 09:59

Спортивную площадку отремонтировали в Реутове

Спецоперация

08 октября 2022, 09:48

Крым не останется без еды и горючего

Спецоперация

08 октября 2022, 09:31

Повреждения Крымского моста оперативно устранят

Спецоперация

08 октября 2022, 10:14

Видео предположительного момента взрыва Крымского моста появилось в Сети

Пожар начался на Крымском мосту сразу после взрыва - видео

Читать 360tv в

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту. В интернете появилось видео с камер наблюдения, на котором предположительно запечатлен этот момент.

На кадрах также видны густой дым и пожар, который начался сразу после происшествия.

Реклама

Происшествие случилось утром 8 октября. После этого на мосту было остановлено движение. Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что судоходные арки не повреждены. По предварительным данным, никто не пострадал.

Реклама

Для застрявших в результате взрыва моста водителей организовали пункты питания обогрева, а также стоянки с водой и туалетом.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для расследования произошедшего ЧП.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что виновниками повреждения моста стали «украинские вандалы».

Крымский мост

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама