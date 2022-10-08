Власти Крыма заявили о достаточном объеме топлива в регионе | 360°

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Власти Крыма заявили о достаточном объеме топлива в регионе

Губернатор Севастополя сообщил об отмене отпуска бензина в канистрах

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После аварии на мосту через Керченский пролив жители и гости Крыма обеспокоились ситуацией с топливом для автомобилей. Однако власти региона заявили, что в республике имеется достаточный запас горючего, но при этом ввели меры для устранения искусственного ажиотажа. Об этом сообщили власти региона и России.

«На текущий момент Крым полностью обеспечен автомобильным топливом», — рассказали представители Минэнерго страны.

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По их данным, текущего объема бензина и дизельного топлива в республике хватит минимум на 15 дней. Сообщение представителей ведомства привели в Telegram-канале Минэнерго России. Также они сообщили, что ведутся работы по организации дополнительных поставок.

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При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале отметил, что в регионе введены меры для устранения искусственного ажиотажа. Он сообщил, что власти ограничили формат отпуска топлива. Таким образом, гостям и жителям республики не будут наливать бензин в канистры.

Крымский мост

Топливо

Крым

Бензин

Севастополь

Взрыв на Крымском мосту

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