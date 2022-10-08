Отдыхающим в Крыму пообещали продлить пребывание за счет средств региона | 360°

Происшествия 08 октября 2022, 10:18 Поделиться Telegram

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Viber Отдыхающим в Крыму пообещали продлить пребывание за счет средств региона Глава Крыма Аксенов пообещал продлить проживание отдыхающих в регионе за счет бюджета vk.com

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Отдыхающим в санаториях и отеля Крыма оплатят продление проживания из бюджета региона. Такое заявление глава республики Сергей Аксенов. Он сообщил об этом в Telegram-канале.

Аксенов обратился с просьбой к отельерам и руководителям санаториев.

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«Продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым», — распорядился он.

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По его словам, подробные правила выдачи средств обозначат в понедельник, 10 октября. Также Аксенов заметил, что мера уже согласована с представителями Севастополя.

Глава Крыма пообещал, что власти республики будут оперативно рассказывать о происходящем. Он призвал людей не паниковать и не распространять ложную информацию.

Аксенов отметил, что ситуация на Крымском мосту взята под контроль. По его словам, на месте происшествия работают профессионалы. Глава Крыма подчеркнул, что он сам находится на рабочем месте и координирует тушение возгорания.

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