Отдыхающим в Крыму пообещали продлить пребывание за счет средств региона | 360°

Все новости

Экология

08 октября 2022, 10:29

Инспекцию гостехнадзора Минэкологии Подмосковья наградили золотой медалью

Происшествия

08 октября 2022, 10:25

Украина фактически взяла на себя вину во взрыве на Крымском мосту

Реклама

Спецоперация

08 октября 2022, 10:14

Видео предположительного момента взрыва Крымского моста появилось в Сети

Происшествия

08 октября 2022, 10:10

Сухопутный коридор в Крым наладили через новые регионы

Общество

08 октября 2022, 10:07

Россиянам напомнили о необходимости заплатить налоги за 2021 год до 1 декабря

Спорт

08 октября 2022, 09:59

Спортивную площадку отремонтировали в Реутове

Спецоперация

08 октября 2022, 09:48

Крым не останется без еды и горючего

Происшествия

08 октября 2022, 09:31

Вандалов с Украины обвинили в повреждении полотна Крымского моста

Спецоперация

08 октября 2022, 09:31

Повреждения Крымского моста оперативно устранят

Происшествия

08 октября 2022, 10:18

Отдыхающим в Крыму пообещали продлить пребывание за счет средств региона

Глава Крыма Аксенов пообещал продлить проживание отдыхающих в регионе за счет бюджета

Читать 360tv в

Отдыхающим в санаториях и отеля Крыма оплатят продление проживания из бюджета региона. Такое заявление глава республики Сергей Аксенов. Он сообщил об этом в Telegram-канале.

Аксенов обратился с просьбой к отельерам и руководителям санаториев.

Реклама

«Продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым», — распорядился он.

Реклама

По его словам, подробные правила выдачи средств обозначат в понедельник, 10 октября. Также Аксенов заметил, что мера уже согласована с представителями Севастополя.

Глава Крыма пообещал, что власти республики будут оперативно рассказывать о происходящем. Он призвал людей не паниковать и не распространять ложную информацию.

Аксенов отметил, что ситуация на Крымском мосту взята под контроль. По его словам, на месте происшествия работают профессионалы. Глава Крыма подчеркнул, что он сам находится на рабочем месте и координирует тушение возгорания.

Отдых

Крымский мост

Крым

Взрыв на Крымском мосту

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама